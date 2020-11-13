Militanlar buharlaşmadı – Ermenistan Kamu Radyosu

Militanlar Karabağ çatışma bölgesinden kaybolmadı

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Rusya’nın, militanları savaş alanından çıkarmak için ne yaptığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Maria Zakharova, bugün yaptığı brifingde Ortadoğu’dan sevk edilen militanların sorununun nasıl çözüleceği sorusuna yanıt vererek, Karabağ’daki çatışmalar bölgesinden maalesef kaybolmadıklarını söyledi.

Zakharova’ya göre Rusya’nın militanlar hakkında gerçeklere dayanan özel bilgileri var.

“Bölgesel barışla ilgilenen tüm taraflar, bu sorunu çözmek için çaba sarf etmelidir.

Askeri uzmanlarla uğraşıyoruz, bu sorun uzmanların somut çalışmasını gerektiriyor”,- dedi Zakharova.

Ermenistan Kamu Radyosu