Lavrov, Dağlık Karabağ’ın kültürel mirasının korunmasına dikkat edilmesi çağrısında bulundu – Ermenistan Kamu Radyosu

RIA Novosti’nin bildirdiğine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ ile ilgili anlaşmalardan sonra kültürel mirasın korunmasına özel önem verilmesi gerektiğine güvendiğini belirtti.

“Artık düşmanlıkların sona ermesinin ardından barışçıl bir çözüm sürecine girdiğimize göre, bu ülkelerde yaşayan Ermeniler ve Azeriler olmak üzere birbirimizin kültürel mirasına özel önem verilmesi gerektiğine inanıyorum.”

Lavrov Rus ve yabancı medyaya verdiği röportajda, “Genel olarak, Karabağ’daki Ermeniler ve Azerilerin güçlü, tarihsel olarak bağlantılı kültürel mirasının atılacak adımlarda birleştirici bir faktör haline gelmesi için yapılacak çok şey var” dedi.

Lavrov, Moskova’nın Dağlık Karabağ’daki kültürel değerlerin korunmasına UNESCO’yu dahil edeceğini söyledi.

“Elbette, kültürel mirasın bu güçlerini eski haline getirmek ve onlara karşı saygılı bir tutum sağlamak için UNESCO’nun dahil olmasını sağlayacağız.”

Ermenistan Kamu Radyosu