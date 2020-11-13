“KOP DESTEKLERİ ÇOK ÖNEMLİ”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Tarımdan Sanayiye, Ulaşımdan Kültür Sanata, Eğitimden Turizme kadar çok sektörlü ve topyekûn kalkınması için verdiği destekleri sürdürüyor.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Güzelyurt’un turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için tüm imkânları seferber ettiklerini belirterek, KOP desteklerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesinin; Tarımdan Sanayiye, Ulaşımdan Kültür Sanata, Eğitimden Turizme kadar çok sektörlü ve topyekûn kalkınması için verdiği destekleri sürdürüyor. Aksaray’ın Güzelyurt İlçesinin turizm potansiyeli ön plana çıkartmak ve turizm yatırımlarını değerlendirmek amacıyla düzenlenen toplantı Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi. KOP İdaresi Başkan vekili Halil İbrahim Tongur, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları ve Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Genel Sekreteri Bekir Varol’un katıldığı toplantıda ilçesin turizm altyapısı ve kapasitesi değerlendirildi.

Tabi güzellikleri ile keşfedilmeyi bekleyen Güzelyurt’un, Aksaray’ın en önemli turizm merkezleri arasında bulunduğunu söyleyen Vali Aydoğdu, beraberinde heyetle birlikte Manastır Vadisi, Güzelyurt Göleti, Yüksek Kilise ile yine ilçenin ziyarete açık ve açılması değerlendirilen turizm alanlarında uygulanması değerlendirilen projeleri yerinde inceledi.

http://www.merhabayozgat.com/haber/32810/kop-destekleri-cok-onemli