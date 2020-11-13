Karabağ’ın statüsü bölge sakinlerinin haklarının netleştirilmesinden sonra belirlenecek, Lavrov – Ermenistan Kamu Radyosu

TASS’ın haberine göre, bu bilgi bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından Rus ve yabancı medyaya verdiği bir röportajda ifade edildi.

“Bu durumun şunlara bağlı olarak belirleneceğini varsayıyoruz:

Dağlık Karabağ’da etnik-dinsel uyumu yeniden tesis etmeye yardımcı olmak için ne tür adımlar atmalıyız.

Uzun yıllar önce olduğu gibi,

“Sovyetler Birliği’nin dağılması sırasında savaş feci sonuçlarla sona erdi” dedi.

“Statü ancak Dağlık Karabağ’da yaşayan ve oraya geri dönme hakkına sahip olan herkese hangi hakların verileceği netleştikten sonra belirlenebilir.

Ve tabii ki bu alanda kalmaya devam edenler de dahil” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu