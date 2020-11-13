Karabağ’da Azerbaycan yasaları uygulanacak

|Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Karabağ’da Azerbaycan yasalarının uygulanacağını açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Askeri İşler Daire Başkanı Maharram Aliyev, elde edilen sonucu büyük bir zafer olarak nitelendirdi. Karabağ’da 44 günlük savaşın Ermenistan için büyük bir hezimet olduğunun altını çizen Maharram Aliyev, tüm şahitlere rahmet gazilere de şifa dileğinde bulundu.
Aznews’e konuşan Cumhurbaşkanı Yarımcısı Aliyev, Rusya’nın bölgede 5 yıllık barış gücü olarak görev yapacağını ve taraflardan birinin istememesi durumunda bölgeden Karabağ’dan çekileceğini ve bu maddenin önemli olduğunu vurguladı.
‘ÖZERK YÖNETİM YOK ARTIK’
https://aydinlik.com.tr/haber/karabag-da-azerbaycan-yasalari-uygulanacak-223238
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