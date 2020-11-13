Karabağ’da Azerbaycan yasaları uygulanacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Askeri İşler Daire Başkanı Maharram Aliyev, elde edilen sonucu büyük bir zafer olarak nitelendirdi. Karabağ’da 44 günlük savaşın Ermenistan için büyük bir hezimet olduğunun altını çizen Maharram Aliyev, tüm şahitlere rahmet gazilere de şifa dileğinde bulundu.

Aznews’e konuşan Cumhurbaşkanı Yarımcısı Aliyev, Rusya’nın bölgede 5 yıllık barış gücü olarak görev yapacağını ve taraflardan birinin istememesi durumunda bölgeden Karabağ’dan çekileceğini ve bu maddenin önemli olduğunu vurguladı.

‘ÖZERK YÖNETİM YOK ARTIK’

Maharram Aliyev, Ermenistan işgali nedeniyle 30 yıl önce öz yurtlarını terke mecbur kalan Azerbaycanlıları topraklarına geri dönmeye çağırdı. Aliyev, ”O topraklarda artık bizim üç renkli bayrağımız dalgalanacak. Azerbaycan kanunları uygulanacak, milli paramız dolaşıma girecek ve bu kesin. Karabağımıza artık herhangi bir statü verilmediğini herkes bilmelidir. Daha önce olduğu gibi ‘Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi’ yok artık, tamamen çöktü. Diğer bölgelerimiz gibi Karabağ’da Azerbaycan’ın ayrılmaz bir parçası” şeklinde konuştu.

https://aydinlik.com.tr/haber/karabag-da-azerbaycan-yasalari-uygulanacak-223238