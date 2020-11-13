Fransız Le Monde: Ermeniler, Fuzuli’yi mahvetti

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Fransız Le Monde gazetesinde Paul Tavignot imzasıyla yayımlanan makalede, Ermenilerinin Fuzuli’yi mahvettiği yazıldı. Makalede ayrıca Fuzuli bölgesindeki mezarlar ve domuz ahırına dönüştürülen Mardinli Camii’nden de bahsedildi.

Fransız Le Monde gazetesi, işgal altındaki Azerbaycan topraklarında Ermeni askeri birliklerinin yaptığı yıkımla ilgili bir makale yayınladı.

Makalede ayrıca, Ermeniler tarafından Fuzuli bölgesindeki mezarlar ve domuz ahırına dönüştürülen Mardinli Camii’nden de bahsedildi.

Makalenin yazarı Paul Tavignot, Azerbaycan Ordusu’nun kurtarılan topraklara geri döndüğünde, bir zamanlar 17.000 nüfusa sahip olan bölgede harabelerle karşılaştığını yazıyor.

Yazar Tavignot, Ermenilerin Fuzuli’yi yok ettiklerini ve memleketi için savaşan Azerbaycanlı subayın izlenimlerini incelediğini yazdı. Bir Azerbaycanlı Subay, “Ermenilerin bu topraklara ihtiyacı yoksa, onları yok edeceklerse, bizi neden ülkemizden sürdüler?” dedi

Fuzuli’nin şiddetli çatışmaların ardından Ekim ayı ortasında Azerbaycan ordusunun kontrolü altına girdiğini belirten yazar Tavignot, “Harap edilmiş sokaklarda dolu cephane kutuları görmek mümkün” dedi.

Tavignot, Ermenilerin savaşta, ağırlıklı olarak 122 mm Sovyet dönemi D-30 topları kullandığını söyledi.

https://www.timeturk.com/fransiz-le-monde-ermeniler-fuzuli-yi-mahvetti/haber-1664053