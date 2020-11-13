Fransa Dışişleri Bakanı: “Karabağ görüşmeleri önce Moskova’da, sonra BM ofisinde yapılacak”

Fransa Dışşleri Bakanı Jean –Yves Le Drian, Artsakh (Dağlık Karabağ) ile ilgili müzakerelerin önce Moskova’da, daha sonra New York BM ofisinde yapılacağını duyurdu.

Senato’da yaptığı konuşmada Karabağ’da ateşkesin korunmasının önemine vurgu yapan Drian, “Şuan ateşkes rejiminin korunmasıyla birlikte müzakerelerin başlaması lazım. Birtakım standartların belirlenmesi ve Karabağ’da normalleşmenin mümkün olduğu kadar kalıcı olmasının sağlanması gerek.

Görüşmeler, AGİT Minsk Grubunun üç eşbaşkanları sayın Lavrov’un, sayın Pompeo’nun ve benim inisiyatifimle gelecek hafta Moskova’da, daha sonra New York BM ofisinde yapılacak” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/13/Karabağ-AGİT-Minsk-Grubu/198097