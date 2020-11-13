Fatih Altaylı’nın Rize-Trabzon nefreti nereden geliyor?

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Tahsin Keskin

Hani babadan zengin, burnundan kıl aldırmayan, hayatı hep torpille geçmiş aile çocukları vardır ya!

Bu çocuklar, ne kadar büyüseler de, ne kadar yaşlansalar da toplum içinde hep bir tarafları eksik kalır.

Eksik kaldıkça da sağa sola saldırırlar.

Saldırdıkça hırçınlaşırlar.

Haddini bilmezler.

Ancak birileri gelir, bir Osmanlı tokadı ile feleklerini şaşırtır.

Her şeye rağmen adam olurlar mı?

Elbette hayır.

Osmanlı tokadını yediğinin yüzüne bakmaya bile cesaret edemezken tokadın hırsını başka yerlerden çıkartmaya çalışırlar.

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Şimdi size çok ilginç bir kişilikten söz edeceğim.

Patronu Turgay Ciner’e yaranmak için atmadığı takla kalmayan Fatih Altaylı’ın son zamanlarda özellikle Rize ve Trabzonlulara karşı yine haddini aştığını görüyoruz.

Rize ve Trabzon düşmanı olan Fatih Altaylı, dünkü yazısında Diyarbakır Valisi olan ve geçmiş dönemde de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevi yapmış, bu kentte çok sevilen Münir Karaloğlu ile ilgili ipe sapa gelmez bir yazı yazmış.

Üstelik yazının sonunu da yine Rize ve Trabzon’a bağlamış.

Aslında yazıya baktığınızda yazının Münir Karaloğlu için değil de konuyu Rize ve Trabzon’a bağlamak için yazıldığını apaçık görüyorsunuz.

Açık ve net bir şekilde ifade etmem gerekirse, Ciner Medya Grubu’nun FETÖ ilişkileri konusunda medyada çıkan onca haberlerinden sonra neHabertürk’ü ne de Fatih Altaylı’yı takip ediyorum.

Fatih Altaylı’nın bu yazısını bana gönderen Rizeli bir hemşerimin de aynı zamanda bir sorusuna da muhatap oldum.

Fatih Altaylı’nın bu Rize-Trabzon düşmanlığı nereden geliyor?

Eminim sizde merak ediyorsunuzdur.

Her fırsatta Rize-Trabzon’a saldıran bu adamın Rize ve Trabzon’dan ne alıp veremediği var?

Şimdi tek tek anlatayım size.

Kilise sahibi Fatih Altaylı!

İşte size Karadenizli düşmanı Fatih Altaylı’nın ailesi ve kendinin öz geçmişi…

Fatih Altaylı 1963 yılında Van’da doğdu. Van’lı bir ailenin çocuğu olan Altaylı, uzun yıllardır İstanbul’da yaşamaktadır. Fatih Altaylı’nın dedesi Hüsamettin Altaylı’dır.

Eski adı ‘Yedi Kilise’ olan Yukarı Bakraçlı Köyü, Fatih Altaylı’nın dedesi Hüsamettin Altaylı’ya aittir. Dedesi ölünce kilise Fatih Altaylı’ya kalmıştır.

Yedi Kilise olarak anılan mabed, içinde beş adet küçük kilisenin bulunduğu bir manastır.

Yedi Kilise, 2011’de gerçekleşen ve Van’ın birçok ilçesini yerle bir eden depremde ağır hasar gördü. Kilisesi ile hiç ilgilenmeyen Fatih Altaylı’ya Ermenilerin bile tepki gösterdiği açıkça ifade ediliyor.

Lise mezunu Fatih Altaylı!

Eğitim için İstanbul’a gelen bu zengin aile çocuğunun sadece lise diplomasının olduğunu biliyor musunuz?

Basın camiasında üniversite mezunu olarak bilinen Fatih Altaylı’nın hiçbir üniversitede diplomasına rastlanmadığını bizde daha yeni öğrendik.

Fatih Altaylı: “Üzüntüden burnum kanadı!”

Şimdi gelelim kilise sahibi Fatih Altaylı’nın Rize ve Trabzonlularla ilişkilerine…

Sunuculuğunu Fatih Altaylı’nın yaptığı “Teke Tek” programı 2016 yılında yayından kaldırıldı.

“Teke Tek” programının yayından kaldırıldığını öğrendiğinde çok üzüldüğünü dile getiren Fatih Altaylı, o zaman duygularını şöyle dile getirmişti.

Altaylı; “Yayından çıkarıldığını öğrenince; tansiyonum yükseldi, akşam burnum kanadı üzüntüden. Hiçbir şeye bu kadar üzülmemiştim. Gerçekten çok üzüldüm.” şeklinde konuşmuştu.

Peki “Teke Tek” programını yayından kaldırıp Fatih Altaylı’nın bu kadar çok üzülmesine sebep olan kişi nereli biliyor musunuz?

Elbette Rizeli.

Üstelik Fatih Altaylı, programını yayından kaldırtan bu ismi bildiği halde onu ne yazabiliyor ne de söyleyebiliyor.

Düşünsenize üzüntüsünden burnundan kan gelen bu adam, programını yayından kaldıran kişiyi korkudan açıklayamıyor.

İşte bu adamın ruh halini düşünebiliyor musunuz?

Ne yapsın adam, içinde kaldı ve kalmaya da devem edecek.

İçinde kaldıkça ona yara verecek o Rizeli.

İçindeki yaran bol olsun Fatih Altaylı.

Bu arada Fatih Altaylı’nın Trabzonlulardan nefret etme sebebinin sadece etnik kökenden kaynaklandığını düşünüyorsanız onda da yanılıyorsunuz.

Adamın bir de felaket bir Trabzonspor takıntısı var.

Fanatik Galatasaraylı olan ve yöneticiliği döneminde Galatasaray’ın en büyük mağlubiyetlerini aldığı takım yine Trabzonspor olmuştu.

Hatta Trabzonspor maçında statta içki içerken ‘’derbeder hali’’ ile kameralara yakalanması ve küfürlü konuşmaları o zaman basında da büyük tepki çekmişti.

Yukarıdaki bir aile geçmişine sahip ve kilise sahibi olan Fatih Altaylı’nın hayatındaki en büyük darbeleri Karadenizliler’den alınca, Rize ve Trabzonluları sevmeme sebebini şimdi sizde daha iyi anlamıyor musunuz?

https://www.kocaelizirve.com/makale/5701626/tahsin-keskin/fatih-altaylinin-rize-trabzon-nefreti-nereden-geliyor