Hovhannisyan, Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Bu savaş sırasında savaşımı dördüncü alan olan ‘bilgi alanı’nda yürüttüm. Nasıl yaptığım, zaman ve profesyonel araştırmacılar tarafından değerlendirilecektir” diye belirtti.

‘KAZANACAĞIMIZA İNANIYORDUM’

Hovhannisyan şöyle devam etti: “Başarısız olmayan hiç kimse yoktur. Kamuoyuna verdiğim bilgiler genel olarak Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ve Artsakh (Karabağ) Savunma Ordusu’nun raporlarına dayanıyordu. Evet, kazanacağımızdan emindim, bu güven yoldaşlarımın savaş alanında verdiği mücadeleden kaynaklanıyordu. 9 Kasım itibariyle bu görevi bıraktım” ifadelerini kullandı.

“Kahraman şehitlerimizin önünde eğiliyorum” diyen Hovhannisyan, siyasete karışmayacağını ve hayatını yeni neslin eğitimine katkıda sağlayarak geçirmek istediğini belirtti.

https://aydinlik.com.tr/ermenistan-da-kritik-istifa-223210