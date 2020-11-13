Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan, Lavrov ile Karabağ’daki durumu görüştü

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun ile telefonda Dağlık Karabağ’daki durumu görüştü.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Zohrab Mnatsakanyan’ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drianve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun ile Dağlık Karabağ‘daki durumu ve bölgedeki Ermeni kültür mirasının kaderini ele aldığı belirtildi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’daki ateşkese ilişkin yapılan anlaşmanın ardından, tarafların bölgedeki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundukları kaydedilen açıklamada, “Mnatsakanyan, ateşkes rejiminin sağlanması ve barış gücü birliklerinin yerleştirilmesi yönünde yapılan açıklamaların Dağlık Karabağ sorununun kapsamlı bir çözümü olarak kabul edilemeyeceğinin altını çizdi” denildi.

Açıklamada, “Azerbaycan’ın Karabağ’a karşı başlattığı savaşın planlanması, kışkırtılması ve yürütülmesinin yanı sıra, hem çatışmalara doğrudan katılımı hem de yabancı militanların çatışma bölgesine sevkedilmesinde Türkiye’nin oynadığı önemli role vurgu yapıldı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Mnatsakanyan’ın Azerbaycan’ın işgal ettiği Karabağ topraklarında Ermeni tarihi ve kültürel mirasının kaderine ilişkin derin endişelerini dile getirdiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/dunya/202011131043216000-ermenistan-disisleri-bakani-mnatsakanyan-lavrov-ile-karabagdaki-durumu-gorustu/