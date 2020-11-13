Arabamla Nahçıvan Koridoru’ndan Bakü’ye gitmek için gün sayıyorum

Salı günü bu köşede, “Azerbaycan’ın masa kurulmadan önce Laçin Koridoru’nu tamamen kesmese bile kontrol altına alacağını ve müzakere aşamasında, ‘Laçin Koridoru’na karşılık Nahçıvan Koridoru’nu’ masaya getireceğini düşünüyorum” ifadesini kullanmıştık.

Meğerse yazı yazdığımız saatlerde müzakere masasında konu çoktan karara bağlanmış. Çok şükür Karabağ özgürleşiyor ve Nahçıvan Koridoru açılıyor.

Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Rusya, Azerbaycan arasında imzalar atıldı. Ermenistan tarafı da bunu kabul etti.

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44 gün süren “Karabağ ve Dağlı Karabağ’ı özgürleştirme harekatı” şimdi yeni bir aşamaya geldi. Şuşa’nın özgürleştirilmesinden hemen sonra kameralara yansıyan bir görüntü vardı. Hankendi’nden yola çıkan sivil Ermeniler konvoylar halinde Ermenistan’a doğru Laçin Koridoru üzerinden gitmeye çalışıyorlardı.

Anlaşmayı Azerbaycan halkına duyuran İlham Aliyev, “Biz hiçbir zaman sivil halkı vurmadık. Vuracak da değiliz” diyerek sivillere güvence verdi vermesine ama Ermeniler işgal ettikleri toprakları bölük bölük, ferç ferç terk ediyorlar.

İşte o terk ediş süreçlerinin takibi ve özellikle Dağlık Karabağ’daki sivil nüfusun güvenliği bağlamında Rusya ile Türkiye “Barış gücü” olarak Azerbaycan’ın davetiyle bölgede olacak.

Bu arada, özellikle Dağlı Karabağ bölgesinin yerel Ermeni nüfusuna çok yakın gelecekte Azerbaycan Pasaportu verilecek.

RUSYA PAŞİNYAN’I DEVİRİP ERMENİSTAN’I YENİDEN YEDEĞİNE ALIYOR

Bizi ilgilendiren iki meseleden ilki, Rusya’nın Azerbaycan’ın kendi öz topraklarını özgürleştirirken sessizce meseleyi takip edip son kertede dahil olmasıdır.

Hatırlarsanız 44 gün süren harekatın ilk günlerinden itibaren Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya’yı defalarca Azerbaycan’a müdahale etmesi için çağrı yaptı. Yetinmedi Avrupa Birliği dahil tüm batılıların kapısını çaldı. Amerika da bundan nasibini aldı.

Putin, Paşinyan’ın daha önce Rusya’yı ıskalayıp Avrupa’ya ve Amerika’ya fazlaca yakınlaşmasını not etmiş olmalı…

Ki “Hadi gelip seni Azerbaycan’ın elinden onlar kurtarabiliyorsa kurtarsın” edasındaydı.

Rusya’nın son ana kadar, “Savaş Azerbaycan topraklarında cereyan ediyor. Ermenistan-Azerbaycan sınırında ya da Ermenistan topraklarında değil” diyerek kısmen savaşa müdahil olmaması Paşinyan’ın sürecin sonunda tasfiye edilmesi içindi. Paşinyan artık denklem dışıdır. Ermenistan’da hükümet yakın gelecekte değişecektir.

44 günlük Karabağ’ın özgürleştirilmesi harekatı sırasından MİNSK 3’lüsünün çözüm üretemediğine dikkat çekilip, müzakere ve görüşmelerde Türkiye’nin olması gerektiğini hatırlatan Azerbaycan tarafının tutumunu da unutmayalım.

Ermenistan’ın, bu savaşın sanki Türkiye ile Ermenistan savaşı gibi göstermeye çalışarak sorunu uluslararası boyuta taşıma gayretini de…

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Son iki gündür Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ve MİT Müsteşarımız Hakan Fidan ile birlikte kuvvet komutanlarımız Bakü’de boy gösterdi. Türkiye’nin Azerbaycan’ın “istediği” şekilde yanında olduğu dünyaya gösterildi. Savaşı kazanan Azerbaycan’dır. Ama zaferde Türkiye’nin rolü büyüktür.

NAHÇIVAN KORİDORU EN AZ KARABAĞ’IN ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİ KADAR ÖNEMLİ

Anlaşmanın detaylarını iki gündür okuyorsunuz. Benim dikkatimi çeken bir önceki yazıda işaret ettiğim “Laçin Koridoru şayet duracaksa, yanına bir de Nahçıvan Koridoru oluşturulmalı” tezimizin anlaşmaya madde olarak eklenmiş olmasıdır.

Nahçıvan Koridoru bizim hayalimizdi.

Ve bu hayal anlaşmanın 9’uncu maddesine şu şekilde yansıdı:

“Bölgedeki tüm ekonomi ve ulaşım bağlantıları üzerindeki blokaj kaldırılacak. Ermenistan Cumhuriyeti insanların, araçların ve kargoların her iki yönde sorunsuz şekilde seyahat etmesinin organizasyonu amacıyla Azerbaycan Cumhuriyeti’nin batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaşımın güvenliğini garanti eder. Ulaşımın kontrolü, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Sınır Birimi organları tarafından gerçekleştirilir. Tarafların mutabakatı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ni Azerbaycan’ın batı bölgelerine bağlayan yeni ulaşım yollarının inşası sağlanacaktır.”

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Nahçıvan, Azerbaycan toprağıdır ama Azerbaycan ile kara bağlantısı yoktu. İşte bu son anlaşma ile Nahçıvan, Azerbaycan’a karayolu ile de bağlanacak. Sadece o mu? Hayır!

Nahçıvan’ın Türkiye ile sınırı var. Böylece Iğdır’dan arabamıza binip Nahçıvan üzerinden Bakü’ye kadar gidebileceğiz.

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Pazartesi gecesi Aliyev’i dinlerken, kendimi şöyle mırıldanırken buldum:

“İnşallah Nahçıvan Koridoru açıldığında arabamla İstanbul’dan çıkıp Nahçıvan’a uğrayıp Bakü’de İçeri Şeher’deki Kaynana’da çay içeceği masamda ceviz, incir, erik reçeli de olacak!”

Bu da buradan sözüm olsun..!

Yeni Şafak