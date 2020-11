Şimdi de Ermeni tarihini ve kültürünü inkâr etmeye çalışıyorlar – Ermenistan Kamu Radyosu

Şimdi de Ermeni tarihini ve kültürünü inkâr etmeye çalışıyorlar

“Artsakh’ta Ermenilere karşı işlenen savaş suçlarından sonra hala Ermeni tarihini ve kültürünü yalanlarla ve yanlış bilgilerle yeniden yazarak inkâr etmeye mi çalışıyorsunuz?”

Bu yazıda John Inarritu, Dadivank ile bağlantılı olarak, Azerbaycan tarafının dolaşıma soktuğu tarih çarpıtmalarına atıfta bulundu.

Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Anar Kamirov, Twitter sayfasında Dadivank’ın fotoğraflarını yayınlayarak Ermeni manastır kompleksini yeniden adlandırarak, Khudavank’ın eski Kafkas Alban uygarlığının en iyi kanıtlarından biri olduğunu iddia etmişti.

#Khudavang monastery is one of the best testimonies of ancient Caucasian Albania civilization.Built in 9-13th century by wife of Albanian prince Vakhtang in Kalbajar region of #Azerbaijan,this complex is composed of Church of Arzu Khatun,Church of Hasan, basilica and 2 chapels pic.twitter.com/ZrmVLztPQS

— Anar Karimov 🇦🇿 (@Anar_Karim) November 11, 2020