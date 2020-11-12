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Şimdi de Ermeni tarihini ve kültürünü inkâr etmeye çalışıyorlar – Ermenistan Kamu Radyosu

2020-11-12

Şimdi de Ermeni tarihini ve kültürünü inkâr etmeye çalışıyorlar

“Artsakh’ta Ermenilere karşı işlenen savaş suçlarından sonra hala Ermeni tarihini ve kültürünü yalanlarla ve yanlış bilgilerle yeniden yazarak inkâr etmeye mi çalışıyorsunuz?”

Bu yazıda John Inarritu, Dadivank ile bağlantılı olarak, Azerbaycan tarafının dolaşıma soktuğu tarih çarpıtmalarına atıfta bulundu.

Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Anar Kamirov, Twitter sayfasında Dadivank’ın fotoğraflarını yayınlayarak Ermeni manastır kompleksini yeniden adlandırarak, Khudavank’ın eski Kafkas Alban uygarlığının en iyi kanıtlarından biri olduğunu iddia etmişti.

Manastırın UNESCO Sözleşmesine aykırı olarak 1992 yılında Ermeni güçleri tarafından işgal edildiğini ve manastırın gerçek kökenini değiştirdiğini sözlerine eklemişti.

Ermenistan Kamu Radyosu

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