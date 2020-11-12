Özerk bölgeye razı olmayız

Azerbaycan, yaklaşık 30 yıl aradan sonra Ermenistan işgalindeki topraklarını geri kazandı. 44 gündür devam eden operasyonlar, Rusya’nın arabuluculuğu ile son buldu. Ermenistan yenilgiyi kabul ederek, ateşkes imzaladı. Azerbaycan uzun yıllar sonra gelen özgürlük haberiyle sevinç gözyaşlarına boğulurken bölgeden sürgün eden Azeri Türkleri de öz vatanlarına dönmek için gün sayıyor. Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Melahet İbrahimqızı, Millî Gazete’ye konuşarak yaşanan gelişmeleri anlattı.

“ERMENİSTAN SAHADA HEZİMETE UĞRADI”

Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Melahet İbrahimqızı, “Ermenistan sivilleri, çocukları öldürdü. Hukuka göre Ermenistan işgalci konumda ama bunun için yapılan hiçbir çalışma sonuç vermedi. Fakat artık Azerbaycan iktisatta, hukukta, askeri anlamda güçlendi. Bu gücümüzü seferber ettik ve kazandık. Azerbaycan’ın hakkı tanındı. Azerbaycan’ın gücüyle Ermenistan sahada hezimete uğradı. Ordumuzun kaliteli askerlerden oluşması, son teknoloji kullanılması, Türkiye’nin bizim yanımızda olması bu vatan muharebesini bize kazandırdı” dedi.

DAĞLIK KARABAĞ DA DİĞER BÖLGELER GİBİ BİR BÖLGE…

İbrahimqızı, “Ermenistan ve onu destekleyenler Dağlık Karabağ’a özerk bölge diyorlar. Buna ne Azerbaycan hükümeti ne de Azerbaycan halkı razı olmayacak. Dağlık Karabağ diğer bölgeler gibi bir bölge olacak. Nahçıvan’ın Azerbaycan’ın geçeceği bir yol yoktu. Bu da anlaşmayla gündeme geldi. Azerbaycan’ın Karabağ ile karayolu birleşmiş olacak. Turistik ve ticari anlamda da önemli bir yol olacak. Hem Türkiye hem de Türk dünyası için bu önemli bir koridordur” ifadelerini kullandı.

https://www.milligazete.com.tr/haber/5698756/ozerk-bolgeye-razi-olmayiz