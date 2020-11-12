Meclis’te ‘barış’ diyen HDP’li Garo Paylan’a: Erivan’a git

ARTI GERÇEK – Azerbaycan-Ermenistan savaşının ardından hedef gösterilen HDP Milletvekili Garo Paylan, Meclis’te de hedef haline geldi. Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tartışma yaşandı.

Komisyonda söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın sorunlardan bahsettiğini ancak çözüme dair açıklama yapmadığını söyledi.

Suriye’de olduğu gibi Kafkasya’da da Rusya’nın oyun kurucu olduğunu belirten Paylan, Rusya’nın devletler arasında gerilim yaratarak hem silah sattığını hem bu devletler üzerinde hâkimiyet kurduğunu söyledi.

‘İKİ MUSLUĞU DA RUSLAR ELİNDE BULUNDURACAK’

Paylan, Ermenistan-Azerbaycan savaşında gelinen aşamaya dair şu değerlendirmelerde bulundu: “İki musluğu da Ruslar elinde tutacak, Ermenistan üzerinde de hâkimiyet kurmuş oldu, Azerbaycan üzerinde de hâkimiyet kurdu. Ruslar oyunu kurdu, maalesef iki halkı birbirine düşürdüler, iki halka da büyük yıkım yaşattılar, iki halktan da 4’er bin insan hayatını kaybetti. Hepsinin anısı önünde saygıyla eğiliyorum, hepsinin annelerinin, babalarının yaralarını sarmak için şimdi sorumluluk alma zamanı ama sonuç olarak oyunu kuran Ruslardı, Azerbaycan’a tekrar girdiler. Azerbaycan’ı 2012’de terk eden Ruslar, o zaman çok önemliydi bu Azerbaycan için, şimdi tekrar Azerbaycan’a yerleşti.”

Yapılan anlaşmada “Türkiye” ifadesinin geçmediğini, Bakan Akar ve Cumhurbaşkanı’nın “Türkiye barış gücünde yer alacak” açıklamasına rağmen Rusya Dışişleri Bakanı’nın “Türk gözlemciler Dağlık Karabağ’a giremeyecek” dediğini aktaran Paylan, “Bir adım atarken biz acaba tek bir tarafı tutarsak, tek bir tarafa kardeşimiz dersek, öbür tarafı yok sayarsak -oysa Ermeni vatandaşlarımız da var, Azeri vatandaşlarımız da var- sonucu ne olur diye düşünmemiz lazım” dedi.

‘BARIŞIN KAYBEDENİ YOKTUR’

Paylan’ın konuşması ve sonrasında yaşananlar Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bütün politikalarda Sayın Bakan, size önerim, Hükûmetinize önerim, bütün milletvekili arkadaşlarıma önerim: Barışın kaybedeni yoktur. Barışçı politikaları zorlamalıyız. Bunun için de ırkçı, milliyetçi, mezhepçi bakıştan çıkmalıyız. Biz çok kimlikli, çok kültürlü bir imparatorluğun bakiyesiyiz. (Gürültüler)

İZZET ULVİ YÖNTER (İstanbul) – Ya, ne diyorsun sen ya!

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Çok kimlikliyiz, çok kültürlüyüz.

İZZET ULVİ YÖNTER (İstanbul) – Terörist Ermenistan…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Çok dinliyiz, çok inançlıyız, çok mezhepliyiz. Bu anlamda Azeriler de kardeşimiz, Ermeniler de kardeşimiz, Boşnaklar da kardeşimiz. Sırplar da kardeşimiz, Kürtler de, Süryaniler de, Araplar da kardeşimiz diyen bir anlayışa ihtiyacımız var. Böyle bir vizyona ihtiyacımız var. Bu vizyona girersek Sayın Bakan oyun belirleyici oluruz. Aksi takdirde başkalarının kurduğu oyunlarda piyon oluruz. Ben hep beraber, arkadaşlar siyasetçi olmayı öneriyorum. Diplomasi uygulamayı öneriyorum. Bütün sorunların diplomatik yollarla çözülmesi için barışçı bir vizyonu ortaya koymayı öneriyorum.

İZZET ULVİ YÖNTER (İstanbul) – Terörün…

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Yönter, lütfen.

İZZET ULVİ YÖNTER (İstanbul) – Saygısız, terbiyesiz…

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bakın, değerli arkadaşlar, lütfen.

İZZET ULVİ YÖNTER (İstanbul) – Erivan’a git.

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