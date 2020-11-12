Korona durumu – Ermenistan Kamu Radyosu

2.132 yeni koronavirüs hastalığı vakası tespit edildi, 1.794 kişi iyileşti

Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 12 Kasım itibarıyla toplam 112.680 koronavirüs vakasının tespit edildiğini, bunlardan 70.130’unun iyileştiğini ve 1.668’inin hayatını kaybettiğini bildirdi.

40.452 hasta şu anda koronavirüs için tedavi görüyor.

Toplam 453.033 test yapıldı.

Böylece dün, 4.583 test yapıldı ve 2.132 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 1.794 kişi sağlığına kavuştu, 32 ölüm vakası oldu.

Ermenistan Kamu Radyosu