İBB, Büyükada Rum Yetimhanesi’nin dijital belgelemesini yapıyor

Büyükada Rum Yetimhanesi’nin dijital belgelemesi yapılıyor. Yetimhane için restorasyon projeleri de hazırlanacak.

DUVAR – Büyükada Rum Yetimhanesi’nin dijital belgelemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla İBB tarafından yapılıyor. Tarihi yapıyla ilgili restorasyon projeleri de hazırlanacak.

Patrikhane de katılımcı bir modelle yapının yeni kullanım fonksiyonunu belirleyecek.

TARİHİ TAŞ MEKTEP DE RESTORE EDİLECEK

İBB, Büyükada’daki tarihi Taş Mektep’i restore edecek. Öncesinde Patrikhane’ye aitken sonradan ilkokul olarak hizmet veren ve son 50 yıldır ise kaderine terk edilen Büyükada Taş Mektep Binası’nın restorasyonu İBB tarafından yapılacak.

İBB, Büyükada'daki tarihi Taş Mektep'i restore edecek!



Öncesinde Patrikhane'ye aitken sonradan ilkokul olarak hizmet veren ve son 50 yıldır ise kaderine terk edilen Büyükada Taş Mektep Binası'nın restorasyonu İBB tarafından yapılacak. pic.twitter.com/in39bUC3rT — Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehir) November 11, 2020

BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ

Adanın yüksek bir yerinde yer alan Büyükada Rum Yetimhanesi’nde, özellikle kış aylarındaki olumsuz hava koşulları binadaki tahribatı artıyor, yetimhanenin çatı kısmında çökmeler meydana gelirken, yere çatıdan parçalar düştüğü görülüyordu. Yıllardır çökme tehlikesi yaşayan yetimhanenin zemininde de çökmeler oluştu. Yetimhane bahçesine çökme riskine karşı patrikhanenin izni olmadığı takdirde kimse alınmıyordu.

2010’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), yapının Rum Ordodoks Patrikhanesi’ne devredilmesine karar vererek, Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası Büyükada Rum Yetimhanesi’ni, 2018 yılında “Avrupa’nın tehlike altındaki kültürel miras alanları” listesine almıştı.

https://www.gazeteduvar.com.tr/buyukada-rum-yetimhanesi-icin-dijital-belgeleme-haber-1504306