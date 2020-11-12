Hava Kuvvetleri Eski Komutanı Orgeneral Abidin Ünal açıkladı: 3 aşamada bitiriyor

S-400’leri kullanması durumunda F-35’lerden mahrum bırakılmasının hukuki olmadığını belirtti. Türkiye’nin hem S-400’lere hem de F-35’lere sahip olabileceğinin altını çizdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı döneminde savunma sistemleri konusunda yaptığı çalışmalara değinen Ünal, Türkiye’nin güvenliğinin sağlanması için milli savunma sistemlerinin oluşturulmasının önemini anlattı.

S-400 mü, Patriot mu?

Hava Kuvvetleri Eski Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, S-400’ler ile Patriot füzelerini kıyasladı, S-400’lerin teknik özelliklerinin daha üstün olduğunu söyledi.

Türkiye’nin stratejik düzeyde hava savunmasının sağlanması için uzaydan kontrollü sistemlerin önemine değinen ve Türkiye’nin bu anlamda ilerleyen süreçte önemli adımlar atacağını belirten Ünal, Türkiye’nin uzaydan destekli füze sistemlerini kullanabilmesi ve bu sistemlerin yapay zeka ile desteklenmesi hususunun çok önemli olduğunu söyledi.

S/İHA’lardaki 3 müthiş yetenek

SİHA ve İHA’ların teknik yapısından da bahseden Ünal, “Birinci derecede istihbarat desteği sağlar, ikinci derecede taarruza, hedefe kilitlenme desteği sağlar, üçüncü derecede taarruzu kendisi yaparak, saldırı desteği sağlar” diye konuştu.

Ünal, Putin’in, “Yapay zekayı kontrol edenleri kimse kontrol edemez” sözünü hatırlattı, Türk İHA’larının sağlamış olduğu hareket kabiliyetinin önemine değinerek bu teknolojinin yapay zeka ile de desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan Amerikan Forbes dergisi, yakın gelecekte envantere girecek Akıncı, Aksungur ve Alpagu ile ilgili olarak, “Türkiye’nin düşmanlarının zor günler yaşayacağını” yazdı.

Dergi, son olarak Azerbaycan’ın Karabağ’daki başarısına da büyük katkı sağlayan Türk İHA ve SİHA’ların çatışmaların seyrinde belirleyici hale geldiği yorumu yaptı.

Türkiye’nin SİHA ve İHA teknolojisinde elde ettiği teknolojik atılım dünya medyasının manşetlerinden düşmüyor. Yerli ve milli imkanlarla son teknolojiyle geliştirilen uçan savunma sistemleri Akıncı, Aksungur ve Alpagu savunma sanayiinin gücüne güç katmaya hazırlanıyor.

Türkiye son yıllarda yerli üretim silah ve mühimmat sistemi envanteriyle savunma sanayii devi ülkeler devi listesinde üst sıralara tırmandı.

https://www.turkgun.com/hava-kuvvetleri-eski-komutani-orgeneral-abidin-unal-acikladi-3-asamada-bitiriyor-haber-136260