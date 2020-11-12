Erivan: Ermenistan ve Dağlık Karabağ uçuşa yasak bölge ilan edildi

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Ermeni Hava Kuvvetleri’nin Rus Hava Kuvvetleri ile birlikte Ermenistan ve Dağlık Karabağ hava sahasını kapattığını, bölgenin uçuşa yasak bölge ilan edildiğini açıkladı.

Facebook’tan açıklama yapan Stepanyan, “Türk Bayraktar İHA’sının Erivan semalarında uçtuğu söylentileri yalan. Ermeni Hava Kuvvetleri, Rus Hava Kuvvetleri ile birlikte Ermenistan ve Dağlık Karabağ semalarını kapattı, burası uçuşa kapalı bölge” ifadelerini kullandı.

Stepanyan’a göre, bölgede sadece askeri uçaklar ve önceden bilgi veren sivil uçaklar uçabiliyor.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ’daki çatışmalar, 27 Eylül’de yeniden alevlenmişti.

Erivan ve Bakü, daha sonra uluslararası arabuluculukla birçok kez ateşkes kararı almıştı, ancak çatışmalar durmamıştı.

Son olarak da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor.

Rusya: Dağlık Karabağ’daki barış gücü operasyonunda helikopterler yer alacak

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dağlık Karabağ’daki barış gücü operasyonunda Mi-8 ve Mi-24 helikopterleri yer alacak.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında Mi-8 ve Mi-24 helikopterlerinin Dağlık Karabağ’daki barış gücü operasyonunda yer alacağı belirtildi. Açıklamaya göre, Erivan’daki hava üssüne 8 helikopter iniş yaptı.

Helikopterler ateşkes ve askeri eylemlerin kontrolü için havadan gözlem gerçekleştirecek.

Bununla birlikte helikopterlerle ulaşılması zor noktalarda barış gücü birliğine personel ve malzeme sevkiyatı yapılacak.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı 24 saat içinde Dağlık Karabağ’a 414 Rus barış gücü, onlarca otomobil ve başka aracın yanı sıra 8 helikopter ve insansız hava araçlarının gönderildiğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor.

https://tr.sputniknews.com/savunma/202011121043210361-erivan-ermenistan-ve-daglik-karabag-ucusa-yasak-bolge-ilan-edildi/