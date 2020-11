Erdoğan’ı tebrik ederim

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını Dağlık Karabağ’ı yeniden kazanması sonrası Güney Kafkasya’nın jeopolitik denkleminde önemli değişimler meydan gelmeye başladı. Sochi mutabakatı sonrası oluşan Türk- Rus stratejik hattı aksak ve eksiklere rağmen rüştünü ispat etti. Ön Asya Bölgesinin jeopolitiğini tayin etmeye başladı. Türkiye ve Rusya kontrolünde Nahcivan’dan Ermenistan üzerinden Azerbaycan’a açılacak koridor Türkiye’nin kesintisiz bir biçimde Türk dünyasına erişimini sağlayacaktır. Ermenistan bu konuda barış ve işbirliğine devam ederse Türkiye Ermenistan sınırının da açılması barışa ve dostluğa önemli katkı yapar. Türkiye ve Rusya gibi büyük bölge güçlerini karşısına alan bir Ermenistan’ın iç siyasi ve ekonomik istikrarı yakalamasının mümkün olmadığı görülmüştür. Ermenistan uluslararası ilişkileri geriye doğru değil ileriye doğru bakarak yaparsa rasyonel esaslara bağlanır, geriye doğru bakış hamaset ve irrasyonel savrulmalara sebebiyet verir. Türkiye Güney Kafkasya ve Hazar alanında 100 yıl sonra (Brest-Litovsk, Moskova ve Kars antlaşmalarıyla yaptığı gibi) yeniden Rusya’yla beraber sahayı tanzim ediyor resmi muhatap olarak masadadır. Atlantik cephesinin Gürcistan ve Ermenistan üzerindeki nüfuzunu ve etkinliğini genişleterek Rusya’yı gelecek 10 yılda Kafkasya’dan atma politikasına Rusya Karabağ’da Ermeni saldırganlığına geleneksel desteğini vermeyerek tarafsız kalarak cezalandırdı. Paşinyan’ın Rus nüfuzuna karşı hamleleri geçersiz hale geldi. İlk defa olmak üzere İran ‘da bu yeni jeopolitik hatta Ermenistan’a destek vermeyerek sessiz kalmak durumunda kaldı. Türkiye savaşa aktif biçimde katılmayarak büyük güçlerin müdahil olmasını engelledi. Karabağ zaferi sonuç itibarıyla başından sonuna kadar askeri ve diplomatik olarak çok iyi planlanıp koordine edilmiş bir harekâttır. TSK’nın hibrit savaş yeteneği ve teknolojiyi üst düzeyde kullanma becerisi her türlü takdirin üzerindedir. Libya ve Suriye, Irak operasyonlarında edinilen tecrübelerle üst düzeye yükseldiğini gözlemlemekteyiz. Bir doktrin esasına oturtulmasında büyük yarar vardır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız R.T Erdoğan’ı ve hükümeti TSK’yı tebrik ederim. Türkiye’ye stratejik bir zafer kazandırdılar. Eleştirilmesi gereken yerlerde acımasızca eleştirirken objektifliğin gereği bilimsel ve doğru icraatları ve politikaları milli menfaatlerimiz çerçevesinde destekliyoruz. Türkiye Rusya ilişkisi XXI. yüzyılın dayattığı tehditler ve yeni jeopolitik tablo karşısında tercihi ve keyfi değildir. Tarafların bunun idrakinde olmaları gerekir. Türkiye, Rusya, İran Atlantik hattının hedefindedir. Suriye’de ve Astana’da, Sochi’de bu üç ülkeyi buluşturan ortak tehdittir. Keza Akdeniz seddindeki, Doğu Akdeniz’deki mücadele bir yandan doğrudan Çin’in güvenliğiyle de alakalıdır. Suriye ve İran’ı düşürmüş bir saldırı Batı istikametinden Çin’i savunmasız açık hedef haline getirir. Rusya’yı Kafkasya ve Hazar, Karadeniz hattında açık hedef haline getirir. Rusya en büyük tehdidi Türkiye’nin bulunduğu güney kuşaktan algılamaktadır. Kafkasya, Hazar ve Karadeniz mücavir alanına yaklaşmış bir ABD nüfuzundan dehşete kapılıyor. Gürcistan, Abhazya müdahalesi, Suriye’ye füzeleri Hazar denizinden atması bu kaygıların sonucudur. Kaldı ki Stratfor gibi Amerikan politikalarına yön veren stratejik düşünce kuruluşları Rusya’nın nasıl dağıtılacağı senaryoları yayınlıyorlar. Stratfor’un “Gelecek 10 yıl 2015-2025” raporundan: “Önümüzdeki birkaç yıl Rusya’nın Ukrayna üzerindeki mevcut çatışması uluslararası sistemin merkezindeki en önemli öğe olarak kalacak, ama bu 10 yıllık sürede Rusya Federasyonu’nun mevcut durumu koruyabileceğini sanmıyoruz. Enerji ihracatına aşırı bağımlılık ve fiyatlandırma beklentilerine güvensizlik Moskova’nın geniş Rusya Federasyonu kuşağındaki kurumsal ilişkilerini devam ettirmesini imkansız kılıyor. Moskova’nın otoritesinin ciddi bir şekilde zayıflamasının, Rusya’nın resmi ve gayri resmi olarak dağılmaya sürükleyeceğini öngörüyoruz. Bu durum 10 yıl içinde hızlanırsa, Rusya’nın nükleer silahlarının güvenliği önemli bir kaygı konusu olacak.” “Avrupa’nın Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yarattığı ‘ulus devleti’ oluşumunda gerilemenin hızlandığı bir döneme girdik. Güç artık birçok ülkede devletin elinde değil, ne yenen ne de diğerlerine yenilen silahlı fraksiyonlara devredilmiş durumda. Bu yoğun iç savaş dönemini başlattı. Amerika hava gücüyle ve sahadaki sınırlı kara gücüyle durumu hafifletmeye hazır fakat dayatmaya ne muktedir ne de istekli. Güney sınırları bu çatışma yüzünden savunmasız hale gelen Türkiye yavaşça savaşın içine sokulacak. Bu 10 yılın sonunda, Türkiye başlıca bölge gücü olarak ortaya çıkacak ve böylelikle Türk-İran çekişmesi artacak. Çin yüksek-büyüme ve düşük ücret döngüsünü tamamladı ve yeni bir safhaya geçti. Bu safha daha yavaş büyüme ve yavaş büyümeden kaynaklanan değişken güçleri kontrol altında tutmak için giderek güçlenen diktatörlüğü içeriyor. Çin başlıca büyük ekonomik güç olmaya devam edecek ama daha önce olduğu gibi küresel büyümede dinamik bir lokomotif olmayacak. Bu rolü, Çin-Sonrası 16 diye tanımladığımız çoğu Güneydoğu Asya, Doğu Afrika ve Latin Amerika’nın bir kısmını içeren oldukça dağınık ülkelerden oluşan yeni bir grup üstlenecek. Çin saldırgan askeri bir güç de olmayacak. Japonya hem coğrafyası sebebiyle hem de büyük ihracatçı olarak ihtiyaçları sebebiyle Doğu Asya’ya egemen bir pozisyon için iddialı olacak.” Bu raporu yazanlar herhangi birileri değil. Kafamızı kuma gömmekten çıkarıp reel gerçekliğe odaklanmalıyız. Bu açıdan Türkiye’yi küstürmek Rus stratejik menfaatleri açısından son derece sakıncalıdır, yerine ikame edebileceği başka bir seçeneği yoktur. 15 ve 16. yüzyıllardan 500 yıl sonra Karadeniz ve Akdeniz jeopolitiği Türkiye eksenli olarak yeniden bütünleşme emareleri gösteriyor. Bu iki hattın birleşimi Avrasya dengelerini belirler. “Karadeniz, çağdaş jeopolitik teorilere göre, önemli bir bölge konumundadır. Zira Mackinder’in ‘kara hâkimiyet teorisine göre, ‘merkez’ bölgesine en kolay ulaşımı sağlayacak konumda olan Karadeniz, Spykman’in ‘kenar kuşak teorisi’ne göre de Avrupa’yı Ortadoğu ve Asya’ya bağlamaktadır. Mahan’ın ‘deniz hâkimiyet teorisi’ne göre ise, Karadeniz’e hâkim olan güç, bölgeyi kontrol edecek coğrafi konuma sahip olur. Schaklian’ın ‘hava hâkimiyet teorisi’ne göre de, Karadeniz, merkez bölgesine ve dünya adasına hâkim olacak bir coğrafi konumdadır. Huntington’un ‘uygarlıklar çatışması’ tezinde savunduğu biçimiyle, kültür ve uygarlığın, insanlar ve ülkeler arasındaki ilişkileri etkileyen en önemli faktör olduğu düşünülmese bile, Müslüman dünyası ile Ortodoks dünyasını birbirinden ayıran çizginin Karadeniz’den geçtiği ve bu bağlamda jeostratejik açıdan bir fay hattı oluşturduğu söylenebilir. Mackinder’in jeopolitik kalpgahında merkezi bir yerde bulunan Karadeniz, birçok etnik ve siyasal sorunlarıyla birlikte, Avrupa tarihinin biçimlenmesinde önemli rol oynamıştır.” [Değişen Avrasya Jeopolitiğinde Karadeniz’in Yeri: Aktörler, Politikalar Süreçler, s.2] İSLAMCILARIMIZIN SEMİTİK TAKINTISI Güçlü bir Türkiye Rusya’nın bekası açısından önemlidir. Karadeniz’e yönelik Atlantik politikalarında dayanışmamız kaçınılmazdır. 2050 yılında nüfusunun mühim bir kısmının Türk ve Müslüman olacağı bir Rusya’dan bahsediyoruz. Çin’in “olası” Türkistan ve Sibirya’ya yayılma perspektifi karşısında Türkiye ve Rusya Avrasya’nın denge blokudur. Bu durum AB ve Atlantik açısından da önem arz eden bir husustur. Uralların doğusundaki 8 milyon kilometrekarelik alanda Rus etnik nüfusu 20 milyondan aşağıya düşmektedir. Bu coğrafya kadim Türk halklarıyla meskundur. Bu coğrafyanın Çin sınırı boyunca 300 milyon Çin nüfusu vardır ve planlı şekilde sınırdaki Rus şehirlerinde yoğunluk oluşturmaya başlamıştır. [Yaklaşık 5 milyon] Rusya’yla olan ilişkimizde bu ortak sorunlarımız ve fırsat alanlarımız vardır. Bu tabloları ve durumları kısa, orta, uzun vadeli planlayacak, gergef gibi işleyecek, rikkat ve dikkat dolu bir devlet aklına ihtiyaç vardır. Bu donanım Türkiye’de ne raison d’etat [hikmet-i hükümet/devlet aklında] ne de siyasi partilerimizde hiç olmadı, sloganlarla, özlü sözlerle tek bir kavram üretmeden İslamcılık ve Milliyetçilik yapılabilen bir ülkedeyiz.hem kendilerini hem halkı avutuyorlar. İslamcılarımızın Semitik takıntısı İslam nüfusunun ağırlıklı kısmını oluşturan Asya bloğundan habersiziz. Oysa ki Türk kültürü ontolojik olarak Semitik kodlar dünyasıyla, Semitik mitoloji ve kanonla çelişkilidir.Cumhuriyeti kuran partinin Büyük Gazi zamanında bir Avrasya ve Türk dünyası perspektifi vardı bugün yok.Milliyetçi partilerimizin programında bu konulardan ciddi bir bahis yok. Ama sorarsan dış politika hakkında hepsinin fikirleri var, konuşurken kimseye “beş” yaptırmıyorlar. Türkiye İslamcılığı dünya İslam nüfusunu ağırlığını oluşturan Asya Müslümanlığına öteden beri hep alakasız ve şaşı baktı. Oysaki Türkiye Semitik coğrafyada tarihsel ve kültürel olarak nüfuz oluşturamaz derin çelişkilerimiz vardır. Oysa Asya Müslümanlığı Türkiye’nin nüfuz ve güç olarak kültürel diplomasi olarak etkinlik kurabileceği bir alandır. Diyanet uyumasın, ıhlamur içip yarenlik etmekten vakit bulursa bunlarla ilgili bir program geliştirmesini tavsiye ederim. Türkiye’nin Suriye’deki en önemli önceliği sınır güvenliği ve asayiştir. Zaten Sochi ve Astana’da Suriye’nin toprak bütünlüğünü defaten teyit ettik ki bu doğru bir politikaydı. Bölünmüş bir Suriye Türkiye için her anlamda yaşamsal tehdit üretir. Türkiye buna seyirci kalamaz. Suriye’nin toprak bütünlüğünün bölge ve Türkiye’nin stratejik menfaatlerinin yararına olduğu bir tabloda birinci öncelik bu hedefin “nasıl sağlanacağıyla” ilişkilidir. Rejimin niteliğine ve neliğine ilişkin dünyanın varmış olduğu mutabakatı bozacak güç ve araçlara sahip değiliz. Bu ısrar anlamsızdır, rasyonalitesi yoktur. Türkiye, Rusya ve İran’ın gözetiminde, Türkiye kendi sınırında tehdit oluşturabilecek alanlarda tedbirler alarak Suriye’den çekilmesi doğabilecek risk ve çatışmaları da bitirir. Suriye koşulsuz affı BM, İran ve Rusya garantörlüğünde tekrar teyit ederse bir başlangıç zemini oluşur. Türkiye bu göçmen baskısından da kurtulmuş olur. Suriye kendi arazisine marul mu diker, briket ev mi yapar, veterinerlik fakültesi mi açar, bu kaygıdan da kurtulmuş oluruz. Bu tabloda Türkiye Suriye ile doğrudan resmi görüşmeleri başlatarak komşumuzla 3. kişiler üzerinden ilişki kurma zafiyetini ve garabetini aşmış oluruz. Doğu Akdeniz’deki mücadele açısından Mısır hayati öneme sahiptir. Türkiye Mısır ilişkileri milletten millete devletten devlete derin bir tarihe dayanır. İlişkiler duygusal bagajlardan arındırılarak rasyonel temelde yeniden dizayn edilmelidir. Mısır’ı karşı bloktan koparamazsak bile edilgen ve tarafsız hale getirmek Türkiye açısından büyük bir başarı olur. 1 MİLYON KİLOMETREKARELİK TOPRAĞIN RUS İŞGALİ ALTINDA OLMASI Türkiye Rusya ilişkilerindeki hassas noktalar birbirinin stratejik menfaatlerine zarar vermeyecek bir açıklıkla konuşularak rasyonelleştirilmesi gerekir. Bu ilişkiler için stratejik perspektifi olan Türkoloji bakış açısına ve ilmi disiplininin yol göstericiliğine ihtiyaç vardır.Kremlinin en güçlü bürokratları Şarkiyat ve Türkoloji eğitiminden gelirken bizim vaziyetimiz ne kadar ironik! Sağ olsunlar rical-i devlet ve politikacılarımız her konuyu vehbi ilimle bilebildikleri için böylesi bir akla ihtiyaç duymazlar. Oysaki Türk devlet geleneği Tonyukuk’dan Cumhuriyet’e kadar âlim bürokrat devlet bürokrasisiyle bu zorlu coğrafyaların başat siyasal aklı olabilmiştir. İznik Medresesi, Konya, Erdebil. Merv, Harezm, Kazan bilim çevreleri sayesinde 16. yüzyılda 5 büyük Türk imparatorluğu Karadeniz ve Akdeniz jeopolitiğini birleştirebilmişlerdir. 1040 yılında Dandanakan’da İran’dasınız 40 yıl sonra 1080 yılında Çakabey’le İzmir’e iniyorsunuz. Stratejik ve taktik bütünlük budur. Büyük devletler büyük siyasal geleneklere sahiptir, tribün taraftarı diliyle dış politika olmaz. Çin, Mançurya bölgesinde 1 milyon kilometrekarelik toprağının Rus işgali altında olduğunu ders kitaplarında okutmaktadır. Mao Zedong “Rusya haddinden fazla toprak işgal etmiştir: yaklaşık yüz yıl önce Ruslar ikili anlaşmaları ihlal ederek, Baykal gölünün oradan Boli (Habarovsk), Hayşenveyem (Vladivastok) ve Kamçatka yarım adası olmak üzere Doğuya doğru bütün bölgeyi Çin’den kopararak almışlardır. Bu hesabı kapatmak o kadar kolay değil. Biz bununla alakalı Ruslarla daha hesaplaşmadık” demiştir. Bu iki devlet bu politik ve tarihsel geçmişe rağmen Şanghay’ın çekirdeği konumundalar.Dış politika toplam milli güç unsurlarının reel politiğin pek çok bağlamsal unsurun imkanların muvacehesinde yapılır. Bizdeki çekyatta yiğitlik yapan kamacı kalabalık Çin ve Rusya’nın yerinde olsa anında karikatür tipi Baaddin gibi piçaklarlar! Çin ve Rusya çok korkak canım! Büyük devletler 50-100 yıllık planlar yaparlar, olaylara değil olgulara, trendlere bakarlar. Jeopolitik neyi gerektiriyorsa o politikayı uygularlar. Bizim TBMM partiler düzeniyle bu meseleleri konuşamazsınız, gündemleri ve vokabülerleri çay ocağında maalesef. Bu düzen değişmeli! Prof. Dr. Kemal Üçüncü OdaTv