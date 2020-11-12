Dadivank’ı Türklere vermiyoruz – Ermenistan Kamu Radyosu

Karvaçar bölgesinin başrahibi Hovhannes Hovhannisyan, Dadivank’ı Türklere vermeyeceğiz dedi.

“Artsakh Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan beni aradı ve ‘Dadivank’a dokunma, haçlara dokunma, Dadivank’ı vermeyeceğiz’ dedi” diye belirtmektedir rahip.

Dadivank’ın nasıl muhafaza edileceği sorulduğunda Peder Hovhannes ayrıntıya girmedi.

Sadece Dadivank’ı her şeyden önce Tanrı’nın koruduğunu vurguladı.

“Bir mucize bekliyordum, bir şey olacaktı, bir mucize olacaktı, kalbim sıkışıyordu, atalarımızın 800 yıl önce hazırlayıp, buraya yerleştirdiği haçkarları çıkaracağımdan dolayı.

Ne kadar zamandır olduğunu hayal edebiliyor musun, o haçkarlara nasıl el sürerim?

Hatta onları Dadivank’tan çıkarırsam cezalandırılmaktan bile korkuyordum.

İki gündür korkuyorum diyorum ve bir mucize bekliyorum”,- dedi rahip.

Ermenistan Kamu Radyosu