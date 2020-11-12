Azerbaycan bir zafer daha kazandı: Ermenistan ödeme yapacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Dağlık Karabağ’daki operasyonlarda yaralanan askerleri ziyaretinde Ermenistan ile varılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

MESCİTLERİ, MEZARLIKLARI YERLE BİR ETTİLER

Aliyev, Ermenistan’ın, işgal ettiği bölgelerdeki sivil yerleşimleri, okulları, hastaneleri, tarihi abideleri, mescitleri ve mezarlıkları yerle bir ettiğini söyledi.

Aliyev, uluslararası uzmanların katılımıyla maddi ve manevi zararın hesaplanacağını ve Ermenistan’ın uluslararası mahkemelere verileceğini söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Ermenistan tazminat ödeyecek” dedi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan orudusunun başarıları sonrası Dağlık Karabağ’ı işgal altında tutan Ermenistan Moskova’da kurulan masada yenilgiyi kabul etti. Rusya lideri Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında imzalanan anlaşmasıyla iki taraf pozisyonlarını koruyacak.

Temaslı bölgelere Rus barış gücü yerleşecek. Erivan Kelbecer’i 15 Kasım, Ağdam’ı 20 Kasım ve Laçın’ı ise 1 Aralık’a kadar teslim edecek. Aliyev’in “Bu bir zafer” açılması sanrası Azerbaycanlılar kutlama yaptı. Paşinyan’ın “Başka şansım yoktu” sözlerine öfkelenen Ermeniler ise hükümet binasını bastı.

28 yıldır Ermenistan işgali altında olan Dağlık Karabağ’a 22 Eylül’de başlayan çatışmalar stratejik Şuşa kentinin alınmasından sonra Rusya lideri Vladimir Putin’in araya girmesiyle varılan anlaşmayla sonlandırıldı.

Azerbaycan için zafer Ermenistan için yenilgi anlamına gelen anlaşma Erivan’da sokak çatışmalarına neden oldu. Bakü’de ise zafer olarak kutlandı. Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında gece (önceki gün) 00:00’dan (TSİ) itibaren ateşkes başladığını duyurdu.

Anlaşmanın imzalandığı açıklaması günün ilk saatlerinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından yapılırken, daha sonra Kremlin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından teyit edildi.

https://www.karar.com/azerbaycan-bir-zafer-daha-kazandi-ermenistan-odeme-yapacak-1593793