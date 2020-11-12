ABD’nin eski Bakü Büyükelçisi Bryza: Azerbaycan zaferini Türk İHA ve SİHA’larına borçlu

ABD’nin eski Azerbaycan Büyükelçisi ve eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, Azerbaycan’ın zaferini değerlendirdi. Bryza imzalanan ateşkes antlaşmasına ilişkin, “Azerbaycan hem masada hem de sahada beklenmedik ve kararlı bir başarı elde etti. Bu Azerbaycan tarihindeki en büyük zaferdir” dedi. DÜNYA Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Verdiği zararlar için Ermenistan’dan tazminat talep edeceğiz HEM MASADA HEM SAHADA KAZANDI Azerbaycan’ın anlaşmada kazanan taraf olduğunu ifade eden Bryza, “Azerbaycan hem masada hem de sahada beklenmedik ve kararlı bir başarı elde etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, savaş olmasa da bu sonucu kabul edebilirdi, müzakerelerden çekildi ve yıllardır masada duran müzakere formülünü reddetti. Savaşa girdi ve savaşa girmese dahi sahip olabileceği şeye sahip oldu. Böylece Azerbaycan, Karabağ’ı çevreleyen tüm topraklarını ele geçirecek, Aralık ayına kadar kontrolüne dönecek.” dedi. REKLAM DÜNYA Paşinyan’dan ses çıktı: Bildiriyi imzalamasaydım 20 bin kişilik orduyla kuşatılacaktık AZERBAYCAN ORDUSUNUN PERFORMANSI ŞAŞIRTTI Anlaşmanın Azerbaycan’ın askeri ve diplomatik başarısının bir göstergesi olduğunu vurgulayan Bryza, şöyle devam etti: “Azerbaycan ordusunun savaş alanında bu kadar iyi performans göstermesinin Azerbaycan liderlerini bile şaşırttığını düşünüyorum. Başlangıçta bu başarıyı, Azerbaycan’ın satın alarak envanterine kattığı Türk İHA ve SİHA’ları borçluydu. Daha sonra da İHA’lardan gelen istihbaratın topçu ile koordinasyonu. Bence bu Ermeni ordusunun şimdiye kadar yaşadığı en korkunç şeydi. Ermenilerin dronların geldiğini duyduklarında kaçıp gittikleri çok fazla görüntü var. Azerbaycan bu saldırıları yıkıcı bir etkiyle kullandı, birkaç hafta önce İran sınırında bir atılım yaptı ve oradan kuzeye doğru ilerledi.” REKLAM OYNAT 00:37 Aliyev’den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan? Ermenistan’ın Karabağ’dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek ‘Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan’ ifadelerini kullandı. Yeni Şafak