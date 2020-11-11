Türkiye’den Doğu Akdeniz’de iki yeni NAVTEX

Türkiye Doğu Akdeniz’de Oruç Reis ve iki sismik gemi için NAVTEX yayımladı. NAVTEX’ler 23 Kasım’a kadar geçerli olacak. Ayrıca, Güney Kıbrıs’tan yapılan NAVTEX açıklamasının da hükümsüz olduğu belirtildi

Diğer yandan dün yapılan bildiride Yunanistan’ın yayımladığı NAVTEX’in yetkisiz olduğu vurgulanarak şu bildirim yapıldı:

MA24-438/20 ve MA26-440/20 numaralı NAVTEX mesajları Türk NAVTEX servis sahasında yetkisiz istasyon tarafından yayınlanmıştır. Bölgede yayın yapmaya yetkili Antalya NAVTEX istasyonudur. Antalya Türk Radyo NR. FA46-1394/20 sayılı NAVTEX duyurusu geçerli ve yürürlüktedir. Denizcilerin emniyeti gözetilerek Antalya İstasyonundan NAVTEX yayını yapılmaya devam edilecektir. Ayrıca MA24-438/20 ve MA26-440/20 no’lu NAVTEX duyurularında belirtilen “Kıbrıs 1960 yılında kurulan devlet ile aynı değildir. Bu nedenle, Türkiye, Kıbrıs isimlendirmesinin hiçbir ölçüde veya şekilde Güney Kıbrıs Rum Yönetimini tanıma veya Türkiye’nin 1960 yılındaki Garanti Anlaşması ile Kuruluş Anlaşmasından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerine zarar vermesi anlamına gelmeyeceğini beyan eder. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin, MA24-438/20 ve MA26-440/20 NO.LU NAVTEX duyuruları ile kanunsuz iddialarını meşrulaştırma çabaları geçersizdir ve Türkiye tarafından kabul edilmemiştir, edilmeyecektir. Bu bildiri 12 KAS 20 SAAT 2100Z’da yürürlükten kaldırılacaktır.

T24