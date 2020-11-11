Lavrov: Suriyeli Mülteci Krizini Çözmek, Uluslararası Toplumun Katılımını Ve Bazı Ülkelerin Bu Dosyayı Siyasallaştırmamalarını Gerektiriyor – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Suriyeli mülteci krizini çözmek, uluslararası toplumun katılımını gerektirdiğini belirterek, bazı ülkeler bu dosyayı siyasallaştırdıklarını ve anavatanlarını terk etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyelinin acılarından bu ülkelerin sorumlu olduğunu gösterdiğini teyit etti.

Rusya Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev Suriyeli Mültecilerin Dönüşü Uluslararası Konferansı’nın açılışında Lavrov’un konuşmasını okurken; Rusya’nın organize edilmesine katıldığı konferansın toplanması, bazı ülkelerin buna muhalefetine ve konuyu siyasallaştırma girişimlerine rağmen, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı uyarınca Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilerek Suriyeli mültecilerin evlerine geri dönmelerine yardımcı olmanın ve Suriye’de uzun vadeli istikrarın en önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı.

Lavrov; bazı ülkelerin Suriye’deki terör örgütlerini desteklemeye devam ettiklerini ve Suriyeli mülteciler meselesini siyasallaştırdıklarını, bu nedenle yurtlarını terk etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyelinin acılarının sorumluluğunu üstlendiklerini belirtti. Lavrov; Suriye hükümetini deviremeyen ülkelerin mali ve ekonomik boğma yöntemleri uyguladıklarını, mültecilere ve tehcir edilenlere yardım sağlanmasını engelleyen yasadışı kısıtlayıcı tedbirler tek taraflı olarak aldıklarını söyledi.

Bu yöntemleri insanlık dışı ve yapıcı değil olarak nitelendiren Lavrov; ABD liderliğindeki bazı ülkelerin konferansa katılmayı reddetmesinin, Suriye’ye karşı bencil jeopolitik çıkarlarını elde etmek için izlenen çifte standardın kanıtı olduğuna işaret etti.

Lavrov; Suriye’deki savaşı ateşlemeye doğrudan katılmış olan ve terör örgütlerini sağlamış ve hala destekleyen ülkelerin bu tutumunun şaşırtıcı olmadığını, mülteci sorununun çözülmesinin milyonlarca Suriyeli için insana yakışır yaşam koşullarının sağlanmasını gerektirdiğine dikkat çekti.

Çeviri: P.M.

SANA