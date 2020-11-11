Ermenistan’da Paşinyan karşıtı gösteri

Rusya ve Azerbaycan ile varılan anlaşma nedeniyle Ermenistan’da Nikol Paşinyan yönetimine yönelik tepkiler sürüyor.

Paşinyan’ın istifasını isteyen gruplar başkent sabah saatlerinde Yerevan’da bir kez daha meydanlarda toplandı. Protesto gösterileri sırasında birçok gösterici gözaltına alındı. 129 göstericinin gözaltına alındığı, bunlardan bunlardan 41’inin serbest bırakıldığı bildirildi. Muhalefet partileri liderleri de gösteri alanına geldi. Yaklaşık bin kişilik bir grubun toplandığı gözlendi. Yerevan Özgürlük Meydanı’nda toplanan göstericiler Paşinyan’ın istifasını ve bir Ulusal Kurtuluş Konseyi kurulmasını istedi. Göstericiler zaman zaman “Hain Nikol” sloganları attı.

Göstericiler daha sonra Parlamento binasına yöneldi. Protestocular Parlamento’da olağanüstü oturum düzenlenmesini talep ediyor. Aydınlık Ermenistan Partisi yöneticileri tüm milletvekillerini Parlamentoya çağırdı ve olağanüstü oturum için dilekçe verdi.

Muhalif partiler özel oturum düzenlemek için yeterli sayıya ulaştı. Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaktsutyun) temsilcisi İşkhan Saghatelyan, Müreffeh Ermenistan ve Aydınlık Ermenistan partilerinin talebi üzerine Parlamento’nun özel bir oturumunun düzenleyeceğini söyledi. Oturum yerel saatle 20.00’de başlayacak. Saghatelyan, vatandaşları iktidardaki “Benim Adımım”hareketinin milletvekillerinin oturuma katılmasını da talep etmeye çağırdı.

Başbakan Paşinyan ise Facebook’ta anlaşmayı savundu. Paşinyan “Bu anlaşma teslim olmakla ilgili değil, muhafaza etmekle ilgili” dedi. Paşinyan “Bu anlaşma Şuşi’nin düştüğü sırada, Genelkurmay Başkanlığı askeri kaynakların oldukça sorunlu bir durumda olduğunu söylediği sırada imzalandı” dedi.

Paşinyan “(Karabağ’ın başkenti) Stepanakert’in savunmasız kaldığı bir durumdu. Savaş devam ederse, Stepanakert, Martuni, Askeran’ın işgal edilmesi ve ardından 2., 3., 4., 5., 6. bölüklerin kuşatma altında kalması muhtemeldi.. Sonuç olarak, tam bir çöküş olacaktı.. Sonuç olarak, karar bu değerlendirmeye dayanılarak verildi”dedi.

Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan sabah saatlerinde Ermenistan Devlet Televizyonu’nda konuştu. Avinyan, “Başbakan Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan’a saldıranlara karşı kadife olmayacak. Gerekirse bu yetkililer gidecek, yenileri gelecek ama ekibimiz darbeye asla izin vermeyecek” dedi.

Avinyan, “90’lı yıllarda Ermenistan ordusu Azerbaycan’daki siyasi karışıklıktan yararlandı, şimdi Ermenistan’da buna izin verilemez. Halk yeni seçimler talep ederse hükümet kabul eder. İnsanlar bizim ayrılmamızı isterse biz kabul ederiz, ama sadece o az sayıdaki parti ve onların holiganları yüzünden bırakmayız” diye konuştu.

“Bu dönemde başarısız olanlar, ben de dahil olmak üzere sorumlu tutulmalıdır” diye konuşan Avinyan “Darbe yapmak isteyenler vatanseverliklerini Şuşi’de göstermek zorundaydı. Artsakh (Karabağ) Cumhurbaşkanı herkesi Şuşi için gidip savaşmaya çağırdığında bu kişiler neredeydi ?” dedi.

Gösteri öncesinde bir demeç veren muhalefetteki Ermenistan Vatan Partisi Genel Başkanı Artur Vanetsyan, müzakerecinin değişmesi durumunda, bu utanç verici belgede bir değişiklik yapmanın mümkün olduğunu söyledi. Vanetsyan,

“En azından bu utanç verici anlaşmayı değiştirmek için her şeyi yapmalıyız; bunun olacağına inanıyorum. Bu nedenle iktidarın milletvekillerini iktidara tutunmamaya çağırıyorum. bırakıp gitmek, iktidarı bu zor durumda en azından bir miktar olumlu sonuç alabilecek kişilere devretmek gerekir. “dedi ve ulusal mutabakat hükümeti kurulmasını önerdi.

Muhalefetteki Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) yöneticisi Ishkhan Saghatelyan da ateşkes anlaşmasının gizlice yapıldığını belirterek Paşinyan’ın görevi bırakması gerektiğini söyledi.

Agos