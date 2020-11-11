Barış gücünün işlevi henüz kesin değil – Ermenistan Kamu Radyosu

Barış gücünün işlevi henüz kesin değil

Karabağ’daki barış gücü görevlilerinin işlevleri henüz açıklığa kavuşturulmadı

Rusya cumhurbaşkanlığı sözcüsü Dmitri Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Dağlık Karabağ’daki barış güçlerinin, kültürel ve dini nesnelerin korunması da dâhil olmak üzere, işlevlerinin henüz netleştirilmediğini söyledi.

“Barış güçlerinden bahsediyoruz.

Elbette, bu işlevler iki cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı’nın ortak açıklamasında bahsedilmediğinden dolayı, işlevler henüz netleştirilmedi”,- dedi Peskov.

Bölgedeki kültürel ve dini yapıların barış güçleri tarafından korunması konusunda herhangi bir sorun olmadığını da sözlerine ekleyen Peskov, “Onların sorumluluğunda olup olmayacağını ise söyleyemem”,- dedi.

Kremlin sözcüsü aynı zamanda, barış gücünün temel işlevlerine dayanarak, Rus ordusunun “ateşkese uyulmasını ve tüm düşmanlıkların durdurulmasını sağlayacağını” da sözlerine ekledi.

Yetkili, barış güçlerinin Laçin koridorunda da konuşlandırılacağını kaydetti. “Buna göre bu yolun işleyişi sağlanacak.

Diğer detaylar henüz açıklığa kavuşmadı”,- dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu