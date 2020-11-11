Barış gücü Karabağ’da ilk kontrol noktasını kurdu

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından, Dağlık Karabağ´da ilk kontrol noktasını kuran Rus barış gücü askerleri ilk kez görüntülendi.
Rus Gazeteci Oleg Panfilov, sosyal medya hesabı üzerinden Dağlık Karabağ´daki Laçin koridorunda ilk kontrol noktasını kuran Rus barış gücü askerlerinin fotoğrafını paylaştı.
Ermenistan’a 20 Il-76 askeri kargo uçağıyla inen Rus birlikleri, konvoylarla 250 kilometre yol kat edip Dağlık Karabağ ve Laçin koridorundaki temas hattına ulaştı.
Rus birliklerinin bulunacağı koridorda 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 araç ve özel teçhizattan oluşan barış gücü devriye gezecek.
https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/baris-gucu-karabagda-ilk-kontrol-noktasini-kurdu-6121313/
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