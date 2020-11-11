Aliyev: Türkiye’nin manevi ve siyasi desteği zaferimizde büyük rol oynadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ’da oluşan zararın Ermenistan tarafından tazmin edilmesini sağlamak için uluslararası mahkemelere başvuracaklarını belirtti. Aliyev, Türkiye’nin manevi ve siyasi desteğinin zaferde büyük rol oynadığını vurguladı.

Aliyev, Dağlık Karabağ’daki operasyonlarda yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Aliyev, Dağlık Karabağ’daki zararın tespiti için talimat verdiklerini söyleyerek “Gruplar halihazırda seferber edildi, yabancı uzmanlar da davet edilecek. Yabancı uzmanların katılımıyla maddi ve manevi zarar hesaplanacak, hem münferit vatandaşlar adına hem de organize bir şekilde dosyaları mahkemeye göndereceğiz” dedi.

‘Erdoğan’a defalarca teşekkür ettim’

Aliyev, tarihi anlar yaşadıklarını, insanların sokaklarda coşkuyla zaferi kutladığını belirterek şöyle konuştu: “Bu bayram, bizde olduğu gibi kardeş Türkiye’de de kutlanıyor. Bu doğaldır. Çünkü biz tek milletiz, iki devletiz. Bugünlerde değerli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’a defalarca teşekkürlerimi belirttim. Dün telefonda konuştuk, tekrar teşekkür ettim. Türkiye’nin manevi ve siyasi desteği zaferimizde büyük rol oynadı. Türkiye’nin bize gösterdiği destek ve dayanışma Azerbaycan halkı tarafından çok takdir edilmektedir.”

‘Kaçkın diye nitelendirilen vatandaşlar yakında dönecek’

Aliyev, yıllardır ata yurtlarından uzakta yaşamak zorunda kalan ve ‘kaçkın’ diye nitelendirilen vatandaşların artık bu isimden kurtulduğunu, onların kısa zamanda yurtlarına döneceklerini bildirdi.

Devlet olarak o kişilerin geri dönmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Aliyev, “Fakat ilk olarak güvenlik önlemleri alınmalıdır. Düşman o bölgelerin neredeyse her yerine mayın döşedi. Şimdi mayın temizleme süreci başlamalıdır. Bu işe uluslararası kuruluşları da dahil edeceğiz. Çünkü bunu kısa sürede yapmak için kendi olanaklarımız kısıtlıdır. Öncelikle güvenlik, ardından altyapı, ardından diğer tüm imar sorunları çözülecektir” dedi.

Azerbaycan’da yeni bir dönem başladığını söyleyen Aliyev, yaralı askerlerin iyileşmesi, onların daha sonraki hayatlarının iyi olması, şehit ailelerinin sorunlarının çözülmesi konusunda her şeyi yapacaklarını bildirdi.

Aliyev, çatışmalarda ele geçirilen Ermenistan ordusuna ait araç ve silahları Bakü’ye getireceklerini ve sergileyeceklerini bildirdi.

Sputnik Türkiye