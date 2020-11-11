ABD, bilgi edinmek istiyor – Ermenistan Kamu Radyosu

ABD, Dağlık Karabağ anlaşması hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor

Washington, Karabağ’daki çatışmaların sona ermesi konusunda Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan anlaşmaya dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre ABD, Dağlık Karabağ anlaşması hakkında daha fazla ayrıntı öğrenmek istiyor.

“Rus aracılığındaki ateşkes anlaşmasını not aldık.

Bu anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili programları daha ayrıntılı olarak bilmek istiyoruz”,- dedi Dışişleri Bakanlığı temsilcisi anlaşma hakkında yorumda bulunarak.

Ayrıca, ABD’nin temas hattı boyunca şiddetin tırmanmasını ve can kaybını başından beri kınamış olduğunu söyledi.

“Şiddetin sona erdiğini görmekten mutluyuz, ancak ateşkesin ayrıntıları veya sonraki adımları hakkında yorum yapamayız.

Çatışan taraflara yeni anlaşmayı nasıl algıladıklarını sormamız gerekiyor”,- diye eklemiştir Dışişleri Bakanlığı temsilcisi.

Ermenistan Kamu Radyosu