ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՊԱՐՏԷԶԻՆ ՄԷՋ ՁԻԹԵՆԻ ՏՆԿՈՒԵՑԱՒ / PATRİKHANE’NİN BAHÇESİNE ZEYTİN FİDANI DİKİLDİ

Ծանօթ է թէ՝ Հանրապետութեան Վսեմաշուք Նախագահ Ռէճէպ Թայյիպ Էրտօղանի տնօրինութեամբ, 11 Նոյեմբերը հռչակուած էր, որպէս Ազգային Ծառամշակութեան Օր։ Այս օրուան կապակցութեամբ, Պէյօղլուի Քաղաքապետութեան ծառամշակման պատասխանատուները 10 Նոյեմբեր 2020, Երեքշաբթի, յետ միջօրէին, Պատրիարքարան այցելեցին եւ ընդունուեցան Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Սրբազան Պատրիարք Հօր կողմէ։

Պատրիարքարանի պարտէզին մէջ կայացած հանդիպման ընթացքին Նորին Ամենապատուութիւնը արտայայտուեցաւ ծառամշակութեան կարեւորութեան եւ ընդգծեց ձիթենիի նշանակութիւնը հաւատքի կեանքին համար, նաեւ յիշեցուց թէ՝ ձիթենին խաղաղութեան խորհրդանշանն էր եւ այս առումով խաղաղութիւն մաղթեց համայն աշխարհին։ Ապա, պարտէզին մէջ Տէրունական Աղօթքի արտասանութենէն յետոյ տնկուեցաւ ձիթենիի տունկ մը։

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın talimatlarıyla 11 Kasım “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak ilan edilmişti. Bu bağlamda, Beyoğlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden yetkililer 10 Kasım 2020, Salı, öğleden sonra, Patrikhane’yi ziyaret ettiler ve Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri tarafından kabul edildiler.

Patrikhane bahçesinde gerçekleşen kabul esnasında, Patrik Hazretleri ağaçlandırmanın önemini vurgularken, zeytin dalının iman yaşantımızdaki önemini belirtti. Bu bağlamda zeytin dalının barış sembolü olduğunu hatırlatarak, dünya barışı için duacı olduğunu söyledi. Daha sonra, söylenen Rab’bin Duası’ndan sonra, bahçeye zeytin fidanı dikildi.

https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/posts/1690363331123543