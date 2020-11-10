Son dakika: Paşinyan’ın eşyalarını da çaldılar! Ermenistan’da ortalık karıştı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’a karşı kaybettiğini duyurmasıyla Ermenistan karıştı. Erivan’da sokağa dökülen binlerce kişi hükümet binasını bastı. Protestolar sırasında Başbakan Paşinyan’ın kişisel eşyaları bile çalındı. Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan’ın linç edilmeye çalışıldığı anlar ise izleyenleri şoke etti.

Ermenistan’da halk, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başladı.

Ermenistan’ın başkenti Erivan da protestocular, Paşinyan’ın Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından hükümet binası önünde toplandı.

3

MECLİS BAŞKANINI LİNÇ ETTİLER!

Hükümet protestosunda yaşanan karmaşadan Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan da payını aldı.

Ararat Mirzoyan, meclis binasına giren protestocular tarafından dövülerek linç edilmeye çalışıldı. Ararat Mirzoyan’a yapılan bu korkunç saldırının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı.Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar atan bazı eylemcilerin kapıyı kırarak Paşinyan’ın ofisine girdi.

Bazı protestocular Paşinyan’ın makam odasına girerken Ermenistan Başbakanı’na istifa çağrısında bulundu.

PAŞİNYAN: KİŞİSEL EŞYALARIM ÇALINDI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, gece yaşanan eylemler esnasında bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını söyledi.

SARKİSYAN: ANLAŞMAYI BASINDAN ÖĞRENDİM

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Dağlık Karabağ’daki savaşı sona erdirmek imzalanan anlaşmayı basından öğrendiğini belirtti.

Rus medyasında yer alan habere göre, Ermenistan’ın hayati menfaatleri ve haklarına ilişkin her türlü adım ve eylemin ‘kapsamlı istişarelere ve tartışmalara konu olması gerektiğini’ söyleyen Sarkisyan, “Maalesef benimle bu belge üzerinde herhangi bir istişare veya görüşme olmadı, herhangi bir müzakereye katılmadım” dedi.

ERMENİSTAN GENELKURMAY BAŞKANLIĞI:AKAN KANI DURDURMAK ZORUNDAYIZ

Hezimete uğrayan Ermenistan’ın Genelkurmay Başkanlığı yapılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunarak, Karabağ konusunda ülke yönetiminin kararlarını yerine getireceklerini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı, “Askeri-siyasi liderliğin kapsamlı bir analize dayalı olarak aldığı kararları savunuyoruz ve uygulamakla mükellefiz. Akan kanı durdurmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“İMZALAMAKTAN BAŞKA ŞANSIM YOKTU”

Ermenistan’da halkın kendisini protesto etmesini yorumlayan Başbakan Paşinyan, “Halkı isyana sevk eden herkes adalet önüne çıkartılacak.” diye konuştu.

Abone Ol

Durumun “istikrara kavuşmasının ardından” bazı bilgileri kamuoyuyla paylaşacağını ifade eden Paşinyan, “Aldığım karar, derinlemesine analizlere ve askeri duruma ilişkin bilgi sahibi kişilerin değerlendirmeleri temelinde alındı. Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu” dedi.

Paşinyan, bir süre önce Facebook üzerinden yaptığı ve yenilgiyi kabul ettiği açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hem kendim hem de hepimiz için çok zor bir karar aldım. Rusya ve Azerbaycan Başkanları ile Karabağ savaşını bitirmek için bir bildiri imzaladım. Yayınlanan söz konusu açıklama benim ve halkımız için tarif edilemez şekilde acı vericidir.”

Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-son-dakika-azerbaycanin-zaferinin-ardindan-ermenistan-karisti-ortaligi-yiktilar-41658663/2