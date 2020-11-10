Levon Ter Petrosyan: İç savaş tehlikesinden kaçınmalıyız

Ermenistan’ın ilk cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan Karabağ konusunda varılan anlaşmaya yönelik Ermenistan’daki tepkileri değerlendirdi. Petrosyan iç savaştan kaçınma uyarısında bulundu.

Petrosyan açıklamasında şunları söyledi:

“Kriz durumundan yeni kayıplar olmadan çıkmak, iç savaş tehlikesinden kaçınmayı ve iç siyasi çelişkileri yalnızca anayasal bir şekilde aşmayı gerektirir.

İç savaş Türkiye-Azerbaycan ittifakına büyük bir armağan olmasının yanı sıra Artsakh (Karabağ) Ermenistan ve tüm Ermeniler için yıkıcı olacaktır.

Ulusun kaderiyle ilgilenen partilerin, sosyo-politik grupların, kolluk kuvvetlerinin, entelijansiyanın ve genel olarak sorumluluk duygusuna sahip tüm güçlerin böylesi bir felaket ihtimalinden kaçınmak için tam nüfuzlarını kullanacaklarını umuyorum.”

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında dün gece yarısı varılan anlaşma Ermenistan’da bazı muhalif partilerin tepkisine neden oldu.

Öte yandan Sputnik ajansına göre, Ermenistan’daki muhalif partilerden Aydınlık Ermenistan partisinin Genel Başkanı Edmon Marukyan’ın Ermenistan’daki sıkıyönetimin kaldırılması çağrısında bulundu.

Marukyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın istifasını talep ettiği ve dün gece Yerevan’da protestocuların şiddet içeren davranışlarını kınadığını da söyledi.

Agos