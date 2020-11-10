Kremlin: Karabağ’a Türk barış gücünün yerleştirileceğine dair anlaşmaya varılmadı

Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Karabağ’daki çatışmaların sona erdirilmesi anlaşması kapsamında Rus askerleri gibi Türk askerlerinin de Karabağ’a barış gücü görevi için konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağı sorusu yöneltildi.

Peskov soru üstüne, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Karabağ’daki çatışmaların sona erdirilmesine dair dün gece imzaladıkları açıklama çerçevesinde böyle bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü soruya istinaden, “Buna şu şekilde cevap verebilirim: açıklamanın metninde buna dair (Türk barış güçlerinin Karabağ’a yerleştirileceğine dair) bir kelime dahi yer almamaktadır, üç taraf buna dair bir anlaşmaya varmamıştır, Türk askerlerin Karabağ’da bulunuşu üstünde mutabakata varılmamıştır” cevabını verdi.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin dün üstünde anlaştığı açıklama metninin beşinci maddesinde, Karabağ’daki çatışmaların taraflarının anlaşmalara uyup uymadığının denetimi için bölgeye bir barış gücü merkezinin konuşlandırılacağı belirtiliyor. Söz konusu merkezde hangi ülkenin askerlerinin görev yapacağına dairse net bir ifade yer almıyor.

Ancak Rusya lideri Putin dün geceki açıklamasında Karabağ’daki temas hattı ve Karabağ ile Ermenistan’ı birleştiren koridor boyunca Rusya Federasyonu’nun barış gücünün yerleştirileceğini belirtmişti.

Kremlin’in sitesinde de yer alan söz konusu açıklamada Rusya dışında başka bir ülkenin barış gücünden bahsedilmiyor.

Bunun yanında Azerbaycan lideri Aliyev ise bölgede hem Rus hem de Türk askerlerinin barış gücü görevinde bulunacağını söylemişti.

Sputnik Türkiye