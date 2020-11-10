İran, General Süleymani’nin katillerinin yargılanması gerektiğini açıkladı

ABD’de İnsan Haklarının Durumu adlı toplantıda konuşan Sadatinejad, bu ülkede insan haklarının ciddi biçimde ihlal edilmesinin geçmişine değinerek, Waşington’u insan haklarının ihlallerine son vermeye ve bunları telafi etmeye çağırdı.

Sadatinejad tarafından yapılan açıklamada Amerikalı yetkililerden şu talepler dile getirildi:

1- ‘İHA’larla sistematik ve keyfi ölümlere son verin. Şehit Süleymani dahil 5 İran vatandaşının katillerini adalete teslim ederek insan haklarının açıkça ihlaline son verin.

2- Başta Afrika kökenli Amerikalılar olmak üzere bu ülkede azınlıklara yönelik sistematik ırkçıyı durdurun.

3- Ciddi insan hakları ihlaline neden olan ve diğer halklara karşı kullanılan tek taraflı ve zorlayıcı yaptırım ve eylemlere son verin.

4- BM İnsan Hakları Raportörü ile tek taraflı eyelmlerin insan haklarından yararlanmanın üzerindeki olumsuz etkiler hakkında iş birliği yapın.

5- İranlıları ABD’nin yasa dışı yaptırımları deldiği suçlaması gibi sahte suçlamalarla gözaltına almayı durdurun.

6- Suudi Arabistan askerlerinin Yemen halkı ve İsrail rejiminin Filistinlilere karşı cinayetlerinin önüne geçin.

7- Suudi Arabistan ve İsrail rejimine silah satışına son verin.

8- Uluslararası Adalet Divanı’nın ABD askerlerinin Afganistan’da işledikleri savaş suçlarını incelemes için bu örgütler iş birliğine gidin.

9- Çocukları göçmen anne babalarından ayırmaya ve onları kafeslerde tutmaya son verin.’

Öte yandan diğer ülkelerin heyetleri de ABD’de özellikle siyahiler olmak üzere azınlıkların sistematik olarak insan haklarının çiğnenmesindne kaygı duyduklarını açıkladılar.

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IRNA