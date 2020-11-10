Hollanda Protestan Kilisesi Yahudilerden özür diledi

Hollanda Protestan Kilisesi, Kristal Gece’nin yıldönümünden önce yayınladığı resmi mesajında II. Dünya Savaşı’nda Yahudileri koruyamadığı için özür diledi.

AP ajansının haberine göre, Kilise özür mesajını hafta sonu düzenlenen Kristal Gece kurbanlarını anma töreni sırasında yayınladı. Hollanda Protestan Kilisesi adına mesajı paylaşan Rene De Reuver şu ifadeleri kullandı: “Maalesef yüzyıllarca Yahudiler ile aramızdaki mesafeyi koruduk, onları bir gettoya mahkum ettik ve bir gün oradan kolayca alınıp katledildiler.

Savaş yıllarında da kilise otoriteleri onlara sanki bizden değilmiş gibi davranmaya devam ederek yardımı esirgedi bu da 100 bin Hollanda Yahudi’sinin katledilmesine neden oldu.”

https://www.salom.com.tr/haber-116457-hollanda_protestan_kilisesi_yahudilerden_ozur_diledi.html