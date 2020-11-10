Ermenistan: Karabağ’daki askeri eylemler tamamen durdu

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, Dağlık Karabağ bölgesindeki askeri eylemlerin tamamen durduğunu söyledi.
Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, Karabağ bölgesinde varılan ateşkeseilişkin açıklamada bulundu.
Tonoyan, Ermenistan Kamu Televizyonu’na açıklamasında, “Karabağ’daki durum oldukça sakin, kontrol edilir, askeri eylemler tamamen durdu. Nadiren ateş açılsa da ciddi bir sessizlik hakim” ifadelerini kullandı.
Karabağ’da Rus barış gücü konuşlanmasının çok hızlı uygulandığını dile getiren Tonoyan, “Rus barış gücünün bölgeye sevki Ermenistan’dan Goris, Laçin, Stepanakert (Hankendi) üzerinden temas hattına yapılıyor” dedi.
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