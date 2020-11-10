Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya ve Azerbeycan liderleriyle ateşkes için ortak bir bildiri imzalandığını duyurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya devlet başkanlarıyla ateşkes için ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurarak, bunun kendisi ve Ermenistan halkı için ‘son derece acı verici’ olduğunu ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Dağlık Karaba bölgesinde ateşkes için ortak bir bildiri imzalandığını ifade etti.

Paşinyan, bunun kendisi ve Ermenistan halkı için ‘son derece acı verici’ olduğunu ancak söz konusu kararın verilmesi gerektiğini belirtti.

Daha önce Azerbaycan tarafı, Karabağ’ın en büyük ikinci kenti olan Şuşa’da kontrolü ele geçirmişti.

Paşinyan: Hem ben hem de Ermenistan halkı için inanılmaz derecede acı verici

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda “Rusya ve Azerbaycan devlet başkanlarıyla Karabağ’daki savaşın 13.00 itibariyle sona ermesine ilişkin bir bildiri imzaladım. Yayınlanmış olan açıklama metni hem ben hem de Ermenistan halkı için inanılmaz derecede acı verici” ifadelerini kullandı.

Paşinyan’a göre karar, bölgedeki ‘askeri durumun derinlemesine incelenmesi’ neticesinde alındı.

https://tr.sputniknews.com/dunya/202011101043191945-ermenistan-basbakani-pasinyan-azerbaycan-ile-ateskes-anlasmasina-varildi/