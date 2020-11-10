Dağlık Karabağ’da çatışmaların sonlandırılması için anlaşma imzalandı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya ve Azerbaycan liderleriyle Dağlık Karabağ’da savaşı bitirecek anlaşmayı imzaladığını açıkladı. Paşinyan, “Yayımlanmış olan açıklama metni hem ben hem de Ermenistan halkı için inanılmaz derecede acı verici” dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan ve Azerbaycan arasında ateşkesin başladığını söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Dağlık Karabağ’daki savaşı bitirecek anlaşmayı imzaladığını duyurdu.

Paşinyan önümüzdeki günlerde bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştireceğini açıkladı.

Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, “Rusya ve Azerbaycan devlet başkanlarıyla Karabağ’daki savaşın 13.00 itibariyle sona ermesine ilişkin bir bildiri imzaladım. Yayımlanmış olan açıklama metni hem ben hem de Ermenistan halkı için inanılmaz derecede acı verici” ifadelerini kullandı.

Paşinyan’a göre karar, bölgedeki ‘askeri durumun derinlemesine incelenmesi’ neticesinde alındı.



Fotoğraf: Ermenistan Başbakanı Paşinyan

PUTİN: ATEŞKES BAŞLADI

Kremlin’den yapılan açıklamada; Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin, Karabağ’da savaşın tamamen durdurulması konusunda bir anlaşma imzaladığı kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuya ilişkin açıklamada bulunarak, Karabağ bölgesine barış güçlerinin konuşlandırılacağı bilgisini verdi.

Putin, “Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00’dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı” dedi ve ekledi: “Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar” ifadelerini kullandı.

Rus askerinin anlaşma gereği Dağlık Karabağ’da 5 yıl süreyle kalacağını açıklayan Aliyev, taraflar itiraz etmezse bu sürenin uzatılabileceğini kaydetti.



Fotoğraf: Rusya Devlet Başkanı Putin

ALİYEV: DAĞLIK KARABAĞ ÇATIŞMASINA SON VERİLDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bugün imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini duyurdu.

Aliyev, “Ağdam rayonu 20 Kasım’a kadar Azerbaycan’a teslim edilecek” dedi.

Aliyev ayrıca, Kelbecer’in 15 Kasım, Laçın’ın ise 1 Aralık’a kadar Azerbaycan’a geri verileceğini duyurdu. Aliyev, anlaşmanın Ermenistan’ın yenilgisi anlamına geldiğini söyledi.

Rus askerinin anlaşma gereği Dağlık Karabağ’da 5 yıl süreyle kalacağını belirten Aliyev, taraflar itiraz etmezse bu sürenin uzatılabileceğini kaydetti.



Fotoğraf: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev

https://www.birgun.net/haber/daglik-karabag-da-catismalarin-sonlandirilmasi-icin-anlasma-imzalandi-322312