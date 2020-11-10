Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın açıklaması – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sargsyan bir açıklama yaptı.

“Rusya ve Azerbaycan cumhurbaşkanları ile Karabağ savaşının sona ermesine dair bir bildiri imzalandığını basından öğrendim.

Savaşı bitirmenin koşullarını da basından öğrendim.

Cumhurbaşkanı olarak maalesef bu belge üzerinde benimle herhangi bir istişare ya da görüşme olmadı, herhangi bir müzakereye katılmadım.

Karabağ sorununun çözümü ulusal öneme sahip bir meseledir.

Ermenistan’ın, Artsakh’ın ve tüm Ermeni halkının hayati güvenlik menfaatleri ve haklarıyla ilgili her adım, eylem, karar, özellikle bir belgenin imzalanması, kapsamlı istişare ve tartışmalar konusu olmalıdır.

Artsakh’ın ve dolayısıyla Ermeni halkının kaderinin, ancak ulusal çıkarlarımız dikkate alınarak ve ancak ulusal bir mutabakat temelinde çözülebileceğini vurguluyorum.

Mevcut durumun şartlandırdığı geniş halk kitlesinin derin endişelerini dikkate alarak, ulusal çıkarları koruma gündemimizden kaynaklanan çözümleri bir an önce koordine etmek için derhal siyasi istişarelere başlıyorum.

Cumhurbaşkanı olarak, ulusal güvenliğin bu önemli anında, ulusal birliğin oluşumunu mevcut görevim olarak görüyorum.

Umarım on gün içinde hepimiz böyle bir birlik oluşturabiliriz, bu durumda, anavatanıma hizmet etmek için fırsatları kullandığımı düşünebilirim.”

Ermenistan Kamu Radyosu