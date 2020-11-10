“Bu karardan tamamen ve şahsen sorumluyum” – Ermenistan Kamu Radyosu

Başbakan, başlangıçta savaşın Ermeni tarafı için başarılı olduğunu ve bunu önlemenin tek yolunun, etrafında üç liderin beyanının imzalandığı aynı acılı tavizler olduğunu söylüyor.

Artsakh topraklarının devir teslimine ilişkin beyannameyi imzalama kararı, Ermenistan’ın askeri-politik elitine savaşın gidişatının bir daha değiştirilemeyeceği anlaşıldığı anda verildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bunu canlı bir Facebook yayınında ifade etti.

“Dağlık Karabağ ile ilgili otuz yıldır müzakerelerde bir nokta netti, beş bölgenin Azerbaycan’a devredilmesi gerekiyordu.

İnsanlara 2018’de bu görüşmelerin içeriğini anlatmalıydım.

Ya Dağlık Karabağ’ın statüsünü netleştirmeden beş bölgeyi teslim ederiz, ya da savaş olacak demeliydim.

Lakin söylemedim, çünkü önce müzakerelerin gidişatını değiştirmek istedim, ikincisi ise halk bunu kabul etmeyecekti”,- dedi Başbakan.

Paşinyan’a göre, müzakereleri değiştirmeyi başaramadı.

Paşinyan, savaştan önce Eylül 2020’de de tavizler hakkında halkla konuşabileceğini söylüyor.

Ancak tekrar halkın memnuniyetsizliğiyle yüzleşecekti.

“Bölgeleri bir yıl önce devretmeyi kabul etseydik, daha iyi bir durumda olurduk, bu bir gerçek.

Lakin Ermenistan’da kim inanır doğru yolun bu olduğuna?”,- dedi Başbakan.

Böyle bir karar verildiğinde, Ermenistan mücadele etmeden teslim olacağından ötürü, onun için kabul edilemez bir durumdu.

“Bu karardan tamamen ve şahsen sorumluyum”,- dedi Paşinyan.

Ordu galip geldi, bütün askerlerimiz kahramandır.

Orduda 2018’den sonra pek çok reform yapıldığından bahsetmekle birlikte, bunun savaş için yeterli olmadığını kabul etmektedir.

“Yolsuzluk davaları için yeterli fon sağlayamadık, fakat planlarımızda var.

Tek yapmamız gereken Ermenistan ve Artsakh’ı güçlendirmeye odaklanmak.

Düştük, fakat son çentiğe kadar erkekçe ayağa kalktık, uçuruma yuvarlamamaya karar verdik” dedi Paşinyan.

Başbakana göre ders almak ve ilerlemek gerekiyor.

“Bu bizim için büyük bir felaket, büyük bir yas, fakat Ermenistan’ın yaşaması gerektiğine inanıyorum, Artsakh yaşamalı”,- dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu