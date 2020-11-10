“bir ayaklanmaya yol açması doğal” – Ermenistan Kamu Radyosu

Bu belgenin imzalanmış olması insanlarda infial duyguları yaratmaktadır․

Cumhurbaşkanı Armen Sargsyan bugün Rusya Federasyonu’nun Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Sergey Kopirkin ile bir araya geldi.

Muhataplar, Ermenistan Başbakanı, Rusya ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları tarafından Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesindeki tüm çatışmaların tamamen durdurulmasına ilişkin imzalanan açıklamaya ve hükümlerine atıfta bulundu.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Dağlık Karabağ sorununun çözümünün ulusal öneme sahip bir konu olduğunu ve bununla ilgili herhangi bir kararın, özellikle de bir belgenin imzalanmasının, halktan sert bir tepkiye ve genellikle bir ayaklanmaya yol açmasının doğal olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, başta Rusya Federasyonu olmak üzere AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanı ülkelerin çatışmaların sona ermesindeki arabuluculuk rolünün altını çizdi.

Toplantıda, bölge genelinde güvenlik ve kalıcı barış ihtiyacı vurgulandı.

Ermenistan Kamu Radyosu