ADİP Cako Taragano’yu Ağırlıyor

Anadolu Din ve İnançları Platformu (‘ADİP‘) tarafından gerçekleştirilen çevrimiçi söyleşilerden bir yenisi, İstanbul’da Sinagog İlahileri Korosu şefliğini sürdüren Cako Taragano ile Yahudi dini müziği ve Maftirim geleneği üzerine olacak.

ADİP geçtiğimiz aylarda Ermeni dini müziği ve Mugannilik geleneği, Rum Ortodoks dini müziği ve Mevlevilikte müzik ve sema başlıklı söyleşiler gerçekleştirmişti. İnançlar ve müzikleri serisinin dördüncü söyleşisi yine çevrim içi olarak gerçekleşecek ve söyleşiyi araştırmacı, rehber Mois Gabay modere edecek.

11 Kasım Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak söyleşiye zoom üzerinden 839 1178 1181 giriş numarası ile izleyici olarak katılmak mümkün olacak.

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