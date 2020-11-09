Yusuf Nicholas Papasoğlu, İskenderun’daki Görevine Resmi Olarak Başladı

İlk Ayin, Büyük Heyecan

Lübnan Balamand Üniversitesi St. John Şam Teoloji Enstitüsü mezunu Yusuf Nicholas Papasoğlu, görevlendirildiği İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi’ndeki ilk ayinini yönetti. Oldukça heyecanlı olan Papasoğlu, İskenderun’da göreve başlamasına dek geçen sürede kendisine yardımcı olanlara müteşekkir olduğunu söyledi.

Yine Lübnan’da gerçekleştirilen ‘Diyakonluk’ ve ‘Kâhinlik’ törenleri ile ‘Ruhani Lider’ kimliğini elde eden Yusuf Nicholas Papasoğlu, İskenderun’daki görevine de resmi olarak başladı. Kilise Pederi Dimitri Yıldırım ile birlikte ilk ayinin gerçekleştiren Peder Papasoğlu, İskenderun Cemaatine yönelik yaptığı konuşmada oldukça heyecanlı göründü.

Yaptığı konuşmada teoloji eğitimine başlamasından bugüne dek geçen süre içinde kendisini yanında olan herkese teşekkür eden Papsoğlu; “Böyle önemli bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Lübnan’da gerçekleştirilen Diyakonluk ve Kahinlik atamamın, ismini aldığım Aziz Nikola Kilisemizde olmasını çok isterdim, ancak pandemiden dolayı bu mümkün olmadı. Diyakonluk ve Kâhinlik atamalarım, Lübnan’da Patriğimiz 10. Yuhanna’nın bereketi ve Lübnan Aziz İlyas Manastırı Başepiskoposu Konstantin Kayal’ın eli ile gerçekleştirildi.

Lübnan’da bulunduğu süre zarfında eğitimine katkı sunan herkese, aileme, tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Eğitim süreci sonrasında maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen İskenderun Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Can Teymur ve cemaat üyelerine de teşekkür ediyorum. Altınözü ve Antakya Kiliseleri pederleri ve cemaat başkanlarına katkı ve desteklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Bu görevde sizlere layık olmayı Rabbim bana nasip etsin. İçerisinde bulunduğumuz bu zor günlerde herkese sağlık ve sabır diliyorum”şeklinde konuştu.

Kilise Pederi Dimitri Yıldırım ise Peder Papasoğlu’na yeni görevinde başarılar dilerken, genç pederin yıllarca Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi’ne hizmet edeceğinin altını çizdi ve İskenderun cemaati adına sevinçli olduğunu söyledi.

Papasoğlu’nun Diyakonluk ve Kâhinlik atamaları, Lübnan’da Aziz İlyas Manastırı’nda Antakya ve tüm Ortadoğu Patriği 10. Yuhanna’nın bereketi ve Lübnan Aziz İlyas Manastırı Başepiskoposu Konstantin Kayal’ın eli ile özel bir törenle gerçekleştirilmişti. İskenderun’da görkemli bir törenle yapılması planlanan Diyakonluk ve Kâhinlik ataması, tüm dünyayı saran Coronavirüs sebebiyle bir süredir ertelenmişti.

Yusuf Nicholas Papasoğlu’nun İskenderun’daki ilk ayinine, İskenderun cemaatinin yanı sıra bir süre önce Hatay/Altınözü Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesine görevlendirilen kardeşi Yuhanna Abdullah Papasoğlu ve ailesi katılım gösterdi. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/yusuf-nicholas-papasoglu-iskenderundaki-gorevine-resmi-olarak-basladi/