TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Milletvekillerinden oluşan bir grup, Şişli Spor Kulübü’nü ziyaret ettiler.

Toplantıya Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu (AK Parti) başkanlığında; AK Parti’den Osman Nuri Gülaçar (Van), Oya Eronat (Diyarbakır), MHP’den Mehmet Bülent Karataş (İstanbul), CHP’den Mahmut Tanal (İstanbul), Servet Ünsal (Ankara)HDP’den Gülüstan Kılıç Koçyiğit (Muş),Nurhan Çetinkaya ve Şişli Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri katıldılar.

Ziyaretin ana konusu; son zamanlarda yaşanan gergin ortamlardan doğan sıkıntılı günlerde, gerginliğe bağlı olarak görsel ve yazılı basında, sosyal medyada yer bulan ifadelerin, olumsuz etkileri ve bu etkilerin özellikle, Ermeni Cemaati üyelerine karşın, kin ve nefret söylemlerini tetiklemesine karşın Türkiye’deki Ermenilerin yaşadıkları sıkıntıları öğrenmek ve birlikte çözüm yolları üretmekti.

Şişli Spor Kulübü başkanı Alen Tekbıçak’ın sorunları özetlediği toplantıda komisyon üyeleri ,başkan ve yönetim kurulu üyelerinin değindiği konuları not aldılar ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ermeni yurttaşların ve Ermeni Cemaati’nin durumunu incelemeyi ve iyileştirmeyi amaçladıklarını ifade ettiler.

Toplantıya Katılan Sayın Nurhan Çetinkaya da “Türkiye’de ne bir Ermeni’nin Türk ile ne de bir Türk’ün Ermeni ile problemi var. 1000 yılı aşan bir dostluğun olduğu aşikâr. Ancak siyasetin ayrıştıran dili ile kışkırtılan insanların her iki tarafta da var olduğu gerçeğini de göz ardı etmemek gerekir. Beraber yemek yediğiniz, seyahat yaptığınız bir dostunuz kurgulanmış bir haber ile size bir anda farklı bakabiliyor. Tüm meseleleri konuşa konuşa çözeceğiz ve dostluk içinde birlikte yaşamaya devam edeceğiz.” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Sohbet esnasında, kulübün yaşadığı ve çözüm bekleyen çeşitli problemlerden de bahsedildi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantı sonunda, çözüm odaklı bu buluşmalar sayesinde geleceğe daha umutla bakılacağının sinyalleri verildi.

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