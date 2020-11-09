Şuşi’de düşmana darbe – Ermenistan Kamu Radyosu

Şuşi-Karintak bölümünde Ermeni birlikleri daha elverişli mevziler işgal etti.

Cephe hattının farklı yönlerinde düşman kuvvetlerine ait 1 tank, 4 adet araç ve 8 adet insansız hava aracı imha edildi.

8 Kasım’ı 9’a bağlayan gece, Savunma Ordusu birimleri, cephe hattının güneydoğu, güney ve güneybatı yönlerinde savunma muharebeleri yaptı.

Şuşi-Karintak bölgesinde bulunan düşman gruplarına karşı yoğun bir mücadele gerçekleşti ve bunun sonucunda düşman çok sayıda kayıp vererek geri çekildi.

Birliklerimiz daha elverişli mevzilere konuşlandı.

Söz konusu süre içinde düşman kuvvetlerine ait 1 tank, 4 adet araç ve 8 adet insansız hava aracı, cephe hattının farklı yönlerinde imha edildi.

Güneybatı kesiminde yapılan operasyonlar sonucunda ordu birlikleri 1 düşman tankı ve toplar ele geçirdi.

Düşman, çatışmalar boyunca Artsakh Cumhuriyeti’nin sivil yerleşim yerlerine hava ve füze saldırılarını sürdürdü.

Sabah, düşman kuvvetlerinin saldırı girişimleri, cephe hattının tüm ana yönlerinde yeniden başladı.

Operatif-taktik durum, Savunma Ordusu birimlerinin kontrolü altındadır.

Ermenistan Kamu Radyosu