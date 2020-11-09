Şuşi-Karin Tak (Daşaltı) bölgesinda Azerbaycan güçleri geri çekildi

Karabağ Savunma Ordusu’nun verdiği bilgilere göre Şuşi-Karin Tak (Daşaltı) istikametinde çok şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalar sonucunda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birlikleri büyük kayıplar vererek geri püskürtüldü.
Karabağ Savunma Ordusu çok daha uygun mevzilerde konumlandı.
8 Kasım’ı 9 Kasım’a bağlayan gece Savunma Ordusu cephe hattının güneydoğu, güneybatı ve güney istikametlerinde de başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.
Bu çatışmalar sırasında Ermeni güçler düşmana ait 1 tank, 4 zırhlı araç, 8 S/İHA imha ettiler. Aynı zamanda Savunma ordusu tarafından güneybatı istikametinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait topçu sistemleri, 1 tank ele geçirildi.
Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) sivil yerleşimleri ise Azerbaycan ordusunun füzeli, roketli saldırılarına maruz kalmaya devam ediyorlar. Fakat cephe hattında düşmanın saldırı girişimleri başarısız sonuçlanıyor.
Cephe hattındaki durum Karabağ Savunma Ordusunun kontrolündedir.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/09/Şuşi-Karabağ-Ermeni-Azerbaycan/198044
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