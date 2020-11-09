Son Dakika: Hezimetin fotoğrafı! Karabağ’da ortaya çıktı…

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Dağlık Karabağ‘ın kalbi Şuşa‘ya 28 yıl sonra Azerbaycan birliklerinin girmesiyle Ermenistan‘da adeta sekiz büyüklüğünde bir deprem oldu. İşgal altındaki Dağlık Karabağ’ın başkenti Hankendi‘ye kuş uçuşu dört, karadan ise 15 kilometre kaldı. Şuşa’ya Azerbaycan bayrağı çekildi, fotoğraf resmen yayınlandı. Uluslararası uzmanlar yenilginin siyasi sonuçları olacağını söylerken, bugün muhalefet partileri Ermenistan lideri Paşinyan’dan bir kez daha randevu talep etti. Hiç kimsenin tanımadığı Dağlık Karabağ’ın siyasi lideri Harutyunyan ise, cephe hattından yeni fotoğraflar paylaştı. Azerbaycan, bugün 23 köyün daha işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Dağlık Karabağ savaşının kırk ikinci gününde işgal altındaki bölgenin kalbi Şuşa’nın Azerbaycan ordusu tarafından geri alınması Ermenistan’da kıyameti kopardı. Azerbaycan 23 köyün daha işgalden kurtarıldığını bugün açıkladı, Dağlık Karabağ’ın başkenti Hankendi’den gelen bir fotoğraf ise gündemi sarstı.

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Azerbaycan lideri Aliyev’in açıkladığı söz konusu köyler Fuzuli, Hocalı, Hocavend, Cebrail, Gubadlı ve Zengilan şehirlerine bağlı. Böylece, savaşın başından bu yana 5 şehir ile 265’ten fazla köy ve kasaba Ermenistan güçlerinden temizlenmiş oldu.

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Şuşa’nın Pazar günü geri alınmasıyla birlikte Azerbaycan birliklerinin başkent Hankendi’ye mesafesi kuş uçuşu dört kilometre, karadan ise 15 kilometreye düştü.

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Azerbaycan ordusu, Şuşa’ya çekilen bayrağın fotoğrafını resmen yayınladı.

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Azerbaycan’ın başkenti Bakü ve diğer şehirlerde, cepheden gelen zafer haberinin duyulmasıyla binlerce insan sokaklara koştu. Azerbaycan bayraklarının sallandığı ve sloganların atıldığı kutlamaların fotoğraflarını uluslararası haber ajansları servis etti.

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BBC’nin ünlü muhabiri Orla Guerin de Bakü’deki sevinç gösterilerinin yer aldığı fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.

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BBC’ye konuşan bir Bakü sakini, “Sevinç duygusunu ifade edecek herhangi bir kelime bulamıyorum. Sevincim sınır tanımıyor. Şuşa’yı işgalden kurtarmak benim rüyamdı” diyor.

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Kutlamalar yalnızca Azerbaycan topraklarıyla sınırlı kalmadı, İran’ın kuzeyinde yaşayan Azerbaycanlılar da akşam saatlerinde havaifişekler fırlattı.

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New York’ta yaşayan Azerbaycanlılar da sokağa dökülüp konvoylarla şehir turu attı, ‘Karabağ bizimdir, bizim olacak’ sloganlarına Türk ve Azerbaycan bayrakları eşlik etti.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Pazartesi günü öğle saatlerinde imha edilen Ermenistan ordusuna ait tanklar ile işgal altındaki Dağlık Karabağ’ın başkenti Hankendi’ye taşınan askeri teçhizatın yok edildiği görüntüleri paylaştı. Resmi açıklamada Hocalı-Şuşa yolunda Hankendi’ye doğru ilerleyen D-30 topunun yüklü olduğu ve içerisi asker dolu bir kamyon’un SİHA tarafından vurulduğu belirtildi.

https://www.milliyet.com.tr/galeri/son-dakika-hezimetin-fotografi-karabagda-ortaya-cikti-6350144/9