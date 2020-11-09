Sargsyan, Biden’i tebrik etti – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sargsyan, ABD’nin 46. Cumhurbaşkanı seçilen Joe Biden’i tebrik etti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, ABD’nin 46. Cumhurbaşkanı seçilen Joe Biden’i tebrik etti.

“Amerika Birleşik Devletleri’nin 46. Başkanı olarak tarihi seçiminizden dolayı sizi içtenlikle kutluyorum.

Ülkede birlik ve istikrarı sağlamak konusundaki samimi hedefiniz tüm dünya için harika bir örnek olacaktır.

​​Tanrı sizi, ailenizi ve iki halkımızı korusun”,- denmektedir, Başkan’ın tebrik mesajında.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, ABD Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris’i de tebrik ederek şunları kaydetti: “Sadece Amerikalılara değil dünyadaki herkese ilham verdiniz.”

Cumhurbaşkanı, ileri dönemdeki ortak çalışmalar sayesinde Ermenistan ile ABD arasındaki bağları daha da güçlendirmenin mümkün olacağına olan güvenini de dile getirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu