Rusya’nın Sankt Petersburg şehrinde göç mevzuatını ihlal eden Azerbaycanlılar, en sert şekilde cezalandırılacak

Rusya’nın Sankt Petersburg şehrinde polise, Rusya göç mevzuatını ihlal eden Azerbaycan vatandaşlarını en sert şekilde cezalandırma talimatı verildi.

Telegram’da yayınlanan bir haberde, “Durumu kendi kontrolü altına alan İçişleri Bakanlığı, ihlalcıların dosyalarının mahkemeye gönderilmesini, onları göçmenlerin geçici toplama merkezlerine sevk edilerek en kısa zamanda ülkelerine geri gönderilmelerini talep etti.

Ayrıca araba pencerelerinden Türkiye, Azerbaycan veya Ermenistan bayraklarını sallayanların da hemen gözaltına alınıp karakola sevk edilmeleri talep edildi” denildi.

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https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/09/Sankt-Petersburg-Azerbaycan/198035