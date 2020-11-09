Mkhitaryan Roma’daki ilk hat-trick’ini Ermeni milletine armağan etti

Ermenistan futbol Milli takımı kaptanı Henrikh Mkhitaryan Roma’da il hat-trick’ine imza attı ve bu ilk hat-trick’i Ermeni milletine armağan ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Ermeni meşhur futbol yıldızı “Benim milletim için, benim Roma için” ifadelerine yer verdi.

Henrikh Mkhitaryan Genoa-Roma karşılaşmasının en iyi oyuncusu tanınmıştı. İtalya kupasının 7’inci turunda Roma Genoa ile karşı karşıya geldi.

Ermeni orta saha oyuncusu ilk yarının son dakikasında ilk fırsatı gole çevirdi. İkinci yarının ilk dakikalarında Genoa durumu 1:1 yaptı.

Fakat Henrikh Mkhitaryan 66 ve 85’inci dakikalarında 2 gol daha attı ve Roma’ya zafer kazandırdı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/09/Mkhitaryan-Roma-hattrick-Ermeni/198018